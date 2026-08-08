De la Espriella impulsará energías limpias, pero también fortalecerá el sector petrolero de Colombia

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella se comprometió el viernes a reactivar el sector de petróleo y gas del país, rehabilitar la empresa estatal de energía Ecopetrol y fortalecer el sistema eléctrico, argumentando que la seguridad energética será una piedra angular de su gobierno.

En un discurso durante su investidura, De la Espriella manifestó que Colombia impulsará una transición energética —un giro para alejarse del petróleo, el gas y el carbón hacia fuentes de energía más limpias como la eólica y la solar—, pero insistió en que no debe hacerse a costa de la industria petrolera y gasífera del país.

“Creo en la transición energética”, manifestó. “Pero esta transición debe erigirse desde la fortaleza y no desde la debilidad; desde la autosuficiencia y no desde la dependencia”.

Las declaraciones refuerzan un giro marcado respecto del expresidente Gustavo Petro, quien dejó de adjudicar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas mientras orientaba a Colombia hacia las energías renovables y convertía la protección de la Amazonía en un eje central de su agenda ambiental. Hace apenas cuatro meses, el gobierno de Petro organizó una cumbre internacional en la ciudad caribeña de Santa Marta con el objetivo de sumar apoyo a una transición global para alejarse de los combustibles fósiles.

Los compromisos reflejan promesas que De la Espriella hizo durante toda su campaña presidencial, cuando reiteradamente se comprometió a ampliar la producción de petróleo y gas y revertir elementos clave de la política energética de Petro.

Al calificar la seguridad energética de asunto de soberanía nacional, De la Espriella sostuvo que Colombia no podía esperar prosperidad a largo plazo si deja sus recursos naturales sin desarrollar.

Señaló que reconstruir Ecopetrol —la petrolera de Colombia de la que el Estado es propietario mayoritario, y una de las mayores fuentes de ingresos fiscales y de ganancias por exportaciones del país— sería “una prioridad definitiva y absoluta”, tras acusar a la administración anterior de debilitar a la compañía.

El nuevo presidente también confirmó que su gobierno autorizaría el fracking —un método de extracción de petróleo y gas que consiste en inyectar agua, arena y químicos bajo tierra para fracturar formaciones rocosas— bajo lo que describió como “los más altos estándares técnicos y ambientales”. Dijo también que su gobierno también ampliaría la exploración de petróleo y gas para reconstruir las reservas en declive de Colombia, garantizar la seguridad energética del país y atraer nuevamente inversión al sector.

El presidente advirtió que el sistema energético colombiano se encuentra “en una situación crítica”, al citar la disminución de las reservas de petróleo y gas, los retrasos en proyectos energéticos y el aumento de la demanda de electricidad.

Indicó que el fenómeno meteorológico de El Niño que se aproxima, que por lo general trae sequías prolongadas y puede reducir la generación hidroeléctrica, significa que hay poco tiempo para actuar.

“El fenómeno de El Niño no da espera. Para superarlo, es imperativo implementar soluciones urgentes”, expresó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.