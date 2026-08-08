EEUU reanuda inspecciones en Michoacán que permitirán retomar exportaciones del aguacate mexicano

Estados Unidos acordó reanudar parcialmente a partir del sábado la inspección de aguacates en el estado occidental de Michoacán que se había suspendido a mediados de semana debido a amenazas contra intereses estadounidenses, lo que ocasionó la paralización de las exportaciones del fruto.

La decisión fue anunciada el viernes por la embajada de Estados Unidos en México que indicó en un comunicado que la reactivación de actividades oficiales se acordó con base a los compromisos asumidos por el gobierno de México, las medidas de seguridad activadas en Michoacán y la evaluación continua de las autoridades estadounidenses.

El anuncio se da un día después de que México anunciara el envío de 1.557 efectivos del ejército y la Guardia Nacional a Michoacán para reforzar la seguridad.

Las inspecciones que realizan funcionarios estadounidenses para la verificación de los aguacates se reanudarán parcialmente en las localidades de Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor entre las ciudades de Morelia, capital de Michoacán, y Pátzcuaro, señaló el comunicado.

Cerca del 90% de las exportaciones de aguacate de México se venden en Estados Unidos, su principal mercado. Como parte de las relaciones comerciales y los mecanismos de control bilaterales, el Departamento de Agricultura estadounidense (USDA, por sus siglas en inglés) envía inspectores que vigilan las plantaciones y empacadoras en México para garantizar que el producto exportado no lleve plagas que puedan afectar a los agricultores estadounidenses.

Michoacán es el principal exportador de aguacates a Estados Unidos y una región con un alto nivel de violencia donde operan al menos cuatro cárteles de la droga que el gobierno del presidente Donald Trump catalogó el año pasado como organizaciones terroristas. Los grupos delictivos mexicanos no sólo se dedican al narcotráfico sino también a diferentes actividades ilícitas como la extorsión, entre otros a los productores de aguacate.

El gobierno estadounidense indicó que continuará trabajando para generar las condiciones necesarias para reanudar la totalidad de las actividades, pero no ofreció detalles.

En el comunicado Estados Unidos agradeció la cooperación del gobierno mexicano y las acciones que acordaron para fortalecer la seguridad del personal estadounidense y de los habitantes de Michoacán.

“Continuaremos evaluando las condiciones y ajustando nuestras operaciones según corresponda”, señaló el escrito en el que se reconoció que un “sector agrícola seguro beneficia a nuestras dos naciones al garantizar la producción de alimentos, fortalecer las cadenas de suministro y apoyar la prosperidad económica”.

Más temprano, el director de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), Luis Javier de ⁠la Rocha, informó a la prensa que se había llegado a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para liberar más de 1.000 toneladas de aguacates para la exportación.

A mediados de semana la embajada estadounidense anunció en una alerta de seguridad la suspensión de operaciones en Michoacán, pero no especificó cuál era la amenaza.

Al respecto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó en sus redes sociales que la paralización había sido para salvaguardar la integridad de sus trabajadores después de recientes detenciones vinculadas con la extorsión.