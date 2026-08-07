De “El león” a “El tigre”: aliados conservadores de Trump ganan terreno en América Latina

Cuando Abelardo de la Espriella asuma el cargo como presidente de Colombia el viernes, se convertirá en el más reciente conservador en ponerse al frente de un país latinoamericano.

Los conservadores han ganado siete importantes elecciones presidenciales en América Latina en los últimos años, la mayoría desde la investidura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en enero de 2025, en una racha de triunfos impulsada por la preocupación por el crimen, la inmigración y el lento crecimiento económico.

Este es un vistazo a los países latinoamericanos que han elegido recientemente a presidentes conservadores:

El autoproclamado “tigre” de Colombia enfrenta a rebeldes y bandas de narcotraficantes

El marginal de la Espriella, respaldado por Trump, ganó la elección presidencial de Colombia en junio por un estrecho margen, al derrotar al legislador progresista Iván Cepeda.

De la Espriella, apodado “El Tigre”, hizo campaña con un enfoque de mano dura contra el crimen, que incluye propuestas como cancelar las conversaciones de paz con grupos rebeldes colombianos y construir megaprisiones, como las de El Salvador. La elección de de la Espriella marca un momento decisivo para Colombia, gobernada durante los últimos cuatro años por Gustavo Petro, un exmiembro de un grupo rebelde, crítico de las políticas migratorias y antidrogas del gobierno de Trump.

“El Tigre” ha prometido combatir la extorsión y el narcotráfico. Recibió el respaldo de Trump, quien describió al abogado y empresario como el candidato que podría restablecer la ley y el orden en Colombia.

Perú elige a una conservadora como 9na presidenta en 10 años

Keiko Fujimori, una política conservadora favorable a las empresas que hizo campaña con una plataforma de mano dura contra el crimen, asumió el cargo en julio tras ganar la segunda vuelta presidencial de junio por un margen de menos de 50.000 votos.

Fujimori es hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, cuyo gobierno derrotó al violento grupo extremista Sendero Luminoso en la década de 1990, pero también derivó hacia el autoritarismo. Ella también se ha comprometido a emprender una agresiva ofensiva contra el crimen.

Prometió construir cuatro nuevas prisiones, entre ellas, una megaprisión inspirada en el centro CECOT de El Salvador, militarizar las fronteras de Perú para frenar el narcotráfico y deportar a migrantes que trabajen en el país sin residencia legal.

Argentina elige a un libertario para enfrentar la inflación

Javier Milei, economista y comentarista de televisión apodado “El león”, ganó la elección presidencial de Argentina en noviembre de 2023 prometiendo recortar el gasto público y enfrentar el problema de inflación que el país sudamericano ha sufrido por décadas. El libertario derrotó al movimiento peronista gobernante.

Durante su mandato, Milei ha impedido que el banco central del país imprima dinero para financiar el déficit del gobierno y ha recortado el gasto público al despedir a empleados estatales y frenar la inversión en programas de infraestructura pública, al tiempo que redujo los subsidios a las facturas de servicios públicos.

La inflación de Argentina ha bajado de 211% en 2023 a 32% en 2025. Sin embargo, algunos han culpado a las políticas de austeridad de Milei de disminuir el nivel de vida de muchos argentinos, incluidos los trabajadores del sector público.

Ecuador reelige a un líder que favorece a los militares

Daniel Noboa, integrante de una de las familias más ricas de Ecuador, fue reelegido para un mandato de cuatro años en abril de 2025, tras ganar la elección con 56% de los votos. El líder conservador ha dado a los militares un papel más destacado en la provisión de seguridad en ciudades costeras desbordadas por bandas de narcotraficantes que se disputan el control de puertos y rutas de narcotráfico.

Sin embargo, la estrategia no ha reducido de manera sustancial las tasas de homicidios. El gobierno también ha recibido críticas por abusos de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales.

Bajo la gestión de Noboa, las fuerzas armadas de Ecuador han comenzado a realizar operaciones conjuntas con Estados Unidos contra el narcotráfico. El mandatario también impulsó la reapertura de una base militar de Estados Unidos en Ecuador, pero la propuesta fue rechazada en un referendo el año pasado.

Honduras vuelve al partido conservador

Nasry Asfura, inversionista inmobiliario y exalcalde del Partido Nacional, ganó por un estrecho margen la elección presidencial de Honduras en noviembre, derrotando a su rival más cercano por menos de un punto porcentual.

Asfura, que pertenece al mismo partido que el expresidente Juan Orlando Hernández, indultado por Trump tras una condena por narcotráfico, recibió el respaldo del presidente de Estados Unidos, quien amenazó con cortar la ayuda al pequeño país centroamericano si Asfura no era elegido.

Bajo la administración de Asfura, Honduras ha recibido a decenas de deportados de terceros países mediante un acuerdo que firmó con Estados Unidos a inicios de 2025, la mayoría de ellos ciudadanos guatemaltecos.

Kast derrota al movimiento progresista en Chile

En diciembre, José Antonio Kast, conservador y católico devoto, ganó la elección presidencial de Chile con 58% de los votos, tras derrotar a un gobierno progresista que había estado en el poder durante los cuatro años anteriores.

En sus campañas, Kast capitalizó los temores por el aumento de las tasas de criminalidad en Chile y afirmó que expulsaría a migrantes de países como Venezuela y Haití que habían trabajado en Chile sin permisos de residencia. Una de sus primeras medidas tras asumir el cargo ha sido ampliar una zanja a lo largo de las fronteras de Chile con Perú y Bolivia, en un intento —según su gobierno— de frenar el narcotráfico y la migración.

Recientemente, el gobierno de Kast ha enfrentado protestas por el aumento del desempleo y recortes presupuestarios que han afectado a empleados públicos.

Costa Rica propone un enfoque de mano dura contra el crimen

Laura Fernández, ministra de Economía durante el gobierno del expresidente conservador Rodrigo Chaves, ganó la elección en Costa Rica en febrero con 48% de los votos, venciendo a su rival más cercano por 15 puntos porcentuales y superar el 40% de los votos necesario para evitar una segunda vuelta.

Durante su campaña, Fernández propuso medidas de mano dura contra el crimen, incluido un estado de excepción que permitiría a la policía detener a sospechosos sin órdenes judiciales, y afirmó que construiría una megaprisión inspirada en la notoria penitenciaría CECOT de El Salvador.

El gobierno de Fernández ha recibido varios vuelos con migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos, en cumplimiento de un acuerdo que firmó su antecesor el año pasado. En junio, uno de esos vuelos transportó migrantes de China, Vietnam, Colombia y Azerbaiyán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.