¿Quién era César Gastélum? El influencer asesinado frente a un KFC en Sinaloa

El influencer mexicano César Gastélum fue asesinado a tiros el martes mientras realizaba una transmisión en vivo en las afueras de un restaurante de la ciudad de Culiacán.

Gastélum, que acumulaba decenas de millones de reproducciones entre sus cientos de miles de seguidores en redes sociales, fue atacado durante la transmisión.

En imágenes revisadas por Reuters se observa cómo dos hombres a bordo de una motocicleta se acercan a Gastélum antes de abrir fuego.

Según el diario local El Sol de Sinaloa, autoridades que acudieron al lugar señalaron que el homicidio ocurrió en el estacionamiento de un restaurante KFC ubicado sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, una de las principales avenidas de Culiacán, en el estado de Sinaloa.

La investigación sobre el crimen continúa en curso.

open image in gallery El influencer César Gastélum fue asesinado el martes en la ciudad mexicana de Culiacán mientras realizaba una transmisión en vivo ( Instagram )

¿Quién fue César Gastélum?

César Gastélum era un popular influencer mexicano que reunía más de 610.000 seguidores en TikTok y otros 130.000 en Instagram.

Su contenido era principalmente de humor y se caracterizaba por un estilo reconocible: solía aparecer con gafas, gorras de béisbol y cadenas, acompañado con frecuencia de amigos y otros creadores de contenido.

En su último video de TikTok, publicado poco antes de su muerte, aparece con un sombrero de vaquero mientras come junto a otra influencer identificada como @La Beba.

En varias de sus publicaciones se hacía llamar "Padre", lucía un gran crucifijo dorado y vestía una prenda similar a una estola cristiana como parte de su personaje.

Según el diario Milenio, Gastélum era originario de Culiacán y también realizaba transmisiones en vivo en la plataforma Kick, donde utilizaba el nombre de usuario @Compasexor.

open image in gallery Gastélum (derecha) fue interceptado por dos personas a bordo de una motocicleta antes de ser asesinado a tiros ( TikTok )

El asesinato de César Gastélum

César Gastélum fue asesinado el martes mientras realizaba una transmisión en vivo desde Culiacán.

En imágenes analizadas por Milenio, se observa al influencer junto a otros dos hombres en los instantes previos al ataque. Los tres vestían ropa naranja y llevaban mochilas similares a las utilizadas por repartidores de comida a domicilio.

Poco después, dos hombres a bordo de una motocicleta se detuvieron junto a Gastélum y uno de ellos abrió fuego.

Tras el ataque, las autoridades acordonaron la zona y la Fiscalía General del Estado ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, informó El Sol de Sinaloa.

Otros influencers asesinados en México

Gastélum no es el primer creador de contenido asesinado en Sinaloa. De acuerdo con Milenio, al menos nueve influencers han sido asesinados en ese estado desde 2024.

A principios del año pasado, una avioneta sobrevoló Culiacán y lanzó panfletos con amenazas dirigidas a influencers y artistas presuntamente vinculados a una facción del Cártel de Sinaloa, según informó CBS News.

En 2025, la influencer Valeria Márquez, de 23 años, también fue asesinada a tiros en un caso que conmocionó a México. La joven fue atacada mientras realizaba una transmisión en vivo desde su lugar de trabajo en Zapopan, estado de Jalisco, de acuerdo con la fiscalía.

Traducción de LeticiaZampedri