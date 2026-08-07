Católicos argentinos rezan para que pronta visita de León XIV alivie sus penurias económicas

A casi cuarenta años de la última visita de un papa a la Argentina, muchos católicos recibieron la noticia del viaje de León XIV al país sudamericano en noviembre como una señal divina en medio de las penurias económicas que llevaron a millones de argentinos a endeudarse para sobrevivir.

“Espero que el papa venga a ayudar a los pobres como yo”, dijo María Ruíz Díaz, una jubilada de 70 años que, como cada 7 de agosto, acudió este viernes a la Parroquia de San Cayetano de Buenos Aires a rezar al santo católico del trabajo.

“El país no la está pasando bien, hay muchos hermanos necesitados”, opinó Santiago Olave, de 60 años, entre decenas de devotos que aguardaban por ingresar al santuario ubicado en el barrio de Liniers. “El papa puede abrir corazones y mentes”.

El Vaticano anunció el miércoles que el papa visitará Argentina, la patria de su predecesor Francisco, del 8 al 11 de noviembre, como parte de su primera gira por Latinoamérica que también incluirá Uruguay y Perú.

El último líder de la Iglesia Católica que pisó suelo argentino fue Juan Pablo II en abril de 1987. Francisco nunca regresó a la Argentina, donde el catolicismo es la religión mayoritaria, desde que asumió su pontificado en 2013.

La llegada de León XIV se produce en momentos en que la Iglesia Católica argentina viene alertando sobre un deterioro alarmante en las condiciones de vida de los sectores más postergados como consecuencia del plan de austeridad del presidente liberal Javier Milei, que en tres años ha logrado desacelerar la inflación y reducir drásticamente el déficit fiscal, pero con un alto costo social.

La caída de salarios y pensiones en simultáneo a un aumento del costo del transporte público, las tarifas del gas y de la luz, alquileres y alimentos ha provocado que millones de argentinos tengan que endeudarse para subsistir. El Banco Central ha reportado un crecimiento constante de la morosidad con bancos y entidades no financieras en los últimos 19 meses.

De los 20,9 millones de deudores con bancos y billeteras virtuales, los morosos suman cerca de 6 millones, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 34 años.

“San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo, que no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía y que haya que tener dos o más empleos para llegar a fin de mes, o caer en la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a muchísimas familias”, expresó el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, al encabezar la misa en el santuario del patrono del trabajo. Decenas de devotos levantaban mientras espigas de trigo con la imagen del santo.

“Con el papa León decimos que la libertad económica no puede ser absoluta y debe medirse siempre en función del bien común y de la dignidad de cada persona”, añadió el arzobispo.

Con la figura de una motosierra como bandera, Milei ha dicho que el plan de austeridad que aplicó a su llegada al poder a fines de 2023 era la única vía para evitar una crisis hiperinflacionaria en Argentina como consecuencia de la emisión descontrolada de los gobiernos de centro-izquierda que lo antecedieron. El mandatario, que buscará la reelección en 2027, también ha prometido a los argentinos que su sacrificio dará frutos.

“No voy a hacer populismo. Voy a morir con las botas puestas haciendo lo que corresponde y haciendo lo que está bien. Si quieren populismo tienen otras alternativas”, dijo Milei en una reciente entrevista.

Una visita oportuna

En coincidencia con el anuncio de la gira de León XIV, la parroquia colocó al lado de la imagen del santo una maqueta de cartón representando al papa junto a una anciana, una discapacitada en sillas de ruedas, un mendigo y una maestra debajo de la leyenda “San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo”.

Representan algunos de los sectores más afectados por los recortes a los presupuestos destinados a la salud, educación y población vulnerable.

“(El papa) le va a tirar de la oreja a Milei”, comentó Marcos, un miembro de la cooperativa textil San Cayetano que fabrica indumentaria con motivos religiosos que se vendía en el acceso al santuario. “Uno desea que se arregle la situación económica porque están todos mal, no es que es una parte solamente. Es general”.

Durante su estadía, León XIV visitará el santuario de la Virgen de Luján, patrona de Argentina, en esa localidad al oeste de la capital, y la provincia de Córdoba. La agenda completa de actividades todavía no fue anunciada.