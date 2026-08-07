Perú y México reanudan sus relaciones diplomáticas; una exministra peruana viaja a México asilada

Perú y México acordaron la reanudación de sus relaciones diplomáticas, rotas desde noviembre de 2025, mientras Lima otorgó un salvoconducto a una exministra peruana asilada en la embajada mexicana en la capital, informaron el viernes ambos países en un comunicado conjunto.

Perú rompió relaciones con México el 3 de noviembre luego que Betssy Chávez, que fungió como primera ministra en el mandato del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), obtuvo asilo diplomático tras refugiarse en la embajada mexicana en Lima.

El canciller peruano, Carlos Espá, dijo el viernes a la radio local RPP que el jueves por la noche se otorgó el salvoconducto a Chávez, quien viajó a México en un avión mexicano que llegó a Lima para trasladarla.

“Los gobiernos de la República del Perú y de los Estados Unidos Mexicanos reafirman su respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas”, apuntaron ambos países en el comunicado.

La cancillería peruana dijo más tarde, en otro comunicado, que la entrega del salvoconducto “se realiza con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición de la señora Chávez”, según los tratados aplicables a ambos países, en caso de que la justicia peruana lo solicite.

A principios de julio, la entonces presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, indicó que tenía “toda la intención” de retomar las relaciones rotas con México.

Los dos países comenzaron a distanciarse después de que, el 7 de diciembre de 2022, el Congreso peruano destituyó a Castillo. El mandatario fue encarcelado tras intentar suspender sin éxito la cámara, controlada por el partido de Fujimori, que lo investigaba por presuntos actos de corrupción.

A finales de 2022, la esposa de Castillo y sus dos hijos menores recibieron asilo en la embajada mexicana en Lima antes de viajar a México, donde viven. El entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum, han pedido varias veces la liberación de Castillo.

La detención de Castillo derivó en protestas que dejaron 50 manifestantes muertos en medio de una represión de las fuerzas de seguridad bajo el mando de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025), quien gobernó con el apoyo del partido de Fujimori y otros grupos que la salvaron de varios intentos de destitución.

Poco después de que Perú rompió relaciones con México, Betssy Chávez obtuvo asilo diplomático tras refugiarse en la embajada. Luego, Castillo y Chávez fueron condenados a 11 años de cárcel por conspiración para la rebelión. Castillo ha apelado la sentencia, pero sigue investigado por otros casos de corrupción.