El gobierno de Trump intensifica su lucha contra las energías renovables en California

El gobierno del presidente Donald Trump intensifica su lucha para que fluya más crudo a través de California y para revertir los esfuerzos del estado por alejarse de los combustibles fósiles.

Su más reciente ofensiva es una revisión federal del programa de gestión costera de California, que está a cargo principalmente de una comisión estatal que, durante décadas, ha tenido un papel poderoso en la configuración del desarrollo a lo largo de la costa. Defensores del medio ambiente temen que las autoridades federales puedan usar la revisión para despojar a la Comisión Costera de California de su capacidad de opinar sobre proyectos en los que participen agencias federales y que afecten los escarpados acantilados costeros del estado, sus prístinos litorales y sus playas de surf de clase mundial.

Al citar la necesidad de seguridad energética y creación de empleos, el gobierno anunció planes para nuevos arrendamientos petroleros mar adentro en California, así como en Florida, donde el gobierno federal no ha permitido perforaciones desde 1995 debido a preocupaciones por derrames de petróleo en el Golfo de México.

Funcionarios de Trump también ayudaron a una empresa texana a reactivar un antiguo sistema de oleoductos que había quedado fuera de servicio desde que su ruptura en 2015 provocó uno de los peores derrames de petróleo de California, que ennegreció las playas a lo largo de 240 kilómetros (150 millas) desde Santa Barbara hasta Los Ángeles y contaminó hábitats de ballenas y tortugas marinas en peligro de extinción. Autoridades federales también dieron recientemente un paso hacia la autorización del fracking en una vieja plataforma petrolera a 14 kilómetros (9 millas) frente al condado de Ventura, una medida a la que se opone la comisión costera del estado.

“No es más que una parte de esa creencia general que tienen: que van a deshacerse de las energías renovables y volver a los buenos y viejos combustibles fósiles, ¿y qué mejor lugar para empezar que California?”, señaló Deborah A. Sivas, profesora de derecho ambiental en la Facultad de Derecho de Stanford. “Somos el gobierno federal: vamos a decirle al estado qué hacer”.

California tiene algunas plataformas mar adentro en funcionamiento, pero no ha habido nuevos arrendamientos petroleros en aguas federales desde mediados de la década de 1980, ni se han concedido nuevos arrendamientos estatales desde hace aún más tiempo. El estado prohibió nuevos arrendamientos petroleros mar adentro después de que un derrame catastrófico ocurrido en 1969 arrojara entre 13 y 15 millones de litros (3,5 millones y 4,2 millones de galones) de crudo en el canal de Santa Barbara. El desastre provocó la muerte de miles de aves marinas y ayudó a dar origen al movimiento ambiental moderno.

California ahora utiliza tanta energía solar y eólica que, en 2024, casi la mitad de la electricidad del estado provino de recursos renovables, según la comisión de energía del estado. Ese también es el origen de una disputa con el gobierno de Trump. Funcionarios estatales demandaron al gobierno federal la semana pasada por su recompra de un arrendamiento de energía eólica marina, destinada a desalentar la expansión de la energía eólica en favor de los combustibles fósiles.

California también ha intentado alentar a los residentes a abandonar los autos a gasolina, otro impulso al que se opone el gobierno republicano.

La comisión costera de California es el objetivo más reciente

La comisión costera de California, una agencia independiente con miembros designados, se formó en 1972. A menudo ha estado en el centro de atención por abordar proyectos de alto perfil en la costa del estado, que depende del turismo. El panel votó en contra, pero luego aprobó el plan de un guitarrista de U2 para construir mansiones en acantilados junto al mar, aunque la propuesta de construcción finalmente fue anulada por un tribunal. También rechazó la propuesta de construir una planta desalinizadora para generar agua potable en Huntington Beach.

La comisión también tiene voz en proyectos federales a lo largo de la costa de California, de acuerdo con una ley federal de gestión costera de 1972. Más de 30 estados tienen programas similares para proteger sus recursos costeros y todos están sujetos a evaluaciones federales periódicas.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, anunció la revisión inesperada del programa de California en mayo, al tiempo que denunciaba el desacuerdo de la comisión con la ampliación de un calendario de lanzamientos de los cohetes Falcon 9 de SpaceX desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg. Los comisionados citaron preocupaciones de que un mayor número de lanzamientos podría dañar a especies sensibles y limitar el acceso público a la costa.

“Las políticas obstruccionistas que retrasan infraestructura nacional crítica en nombre del extremismo ambiental son inaceptables”, sostuvo Lutnick, e indicó que en la revisión se examinará cómo California ha abordado prioridades federales sobre infraestructura de puertos espaciales, producción petrolera mar adentro, mantenimiento de oleoductos y proyectos de desalinización.

Expertos señalan que apuntar contra California abre un enfrentamiento que podría repercutir en todo el país. Hasta ahora, a ningún estado con un programa costero se le ha despojado de su autoridad para revisar proyectos federales. Muchos californianos que hablaron en una audiencia pública de varias horas realizada en agosto en Santa Mónica dijeron que no quieren que su estado sea el primero.

“Esto no se trata del desempeño. Se trata del poder”, afirmó Maureen Ellenberger, residente de Santa Barbara molesta por la decisión de permitir que Sable Offshore Corp., con sede en Houston, reanude el bombeo a través del viejo oleoducto. “Se trata de si el gobierno de Trump puede despojar a California de su autoridad porque no le gustan las respuestas que la comisión costera dio a las compañías petroleras”.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica lleva a cabo la revisión. No se sabe cuándo se completará.

La comisión no es ajena a la controversia

En el pasado, la comisión costera de California ha chocado con funcionarios electos de ambos partidos políticos. El gobernador demócrata Gavin Newsom salió rápidamente en defensa de la comisión este año, pero en 2025 suspendió sus requisitos de permisos para la reconstrucción de viviendas tras los devastadores incendios forestales en el área de Los Ángeles.

Las batallas de Trump con la comisión comenzaron antes de su primer mandato, cuando instaló una asta de bandera de 21 metros (70 pies) en su club de golf en Rancho Palos Verdes. La comisión finalmente lo permitió tras una larga disputa.

El mes pasado, la comisión votó por unanimidad para oponerse al plan de fracking en una plataforma de 45 años en aguas federales frente al condado de Ventura, después de una prolongada audiencia pública. La Oficina de Gestión de Energía Oceánica publicó un análisis ambiental de la propuesta, que, según la empresa energética DCOR, aumentaría más del triple la producción diaria de petróleo en 16 pozos, de 1.100 a 4.000 barriles.

“Este es simplemente uno de esos casos en los que el esfuerzo no vale la pena”, afirmó el comisionado costero Ray Jackson durante una audiencia sobre el plan de DCOR LLC. “Crea demasiadas oportunidades para que algo salga mal. Cuando algo sale mal, son nuestro océano, nuestras playas, nuestra vida silvestre y la economía costera los que pagan el precio”.

La empresa indicó que está evaluando si apelará ante el secretario de Comercio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.