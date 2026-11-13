Novia de icono del surf fallecido afirmó que él había muerto en un robo. Ahora es sospechosa de su asesinato

Según los informes, la novia del icono del surf Kurt Van Dyke, asesinado recientemente, ha sido arrestada en relación con su muerte.

Van Dyke fue asesinado a los 66 años en su casa en Costa Rica en febrero de 2026. En ese momento, se informó que su novia había sido inmovilizada con bridas de plástico cuando dos hombres entraron a la casa.

Ahora, el OIJ (Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica) ha confirmado a la cadena de televisión Teletica que dos personas —incluida la novia de 31 años, identificada solo por su apellido Arroyo— han sido arrestadas en relación con la muerte de Van Dyke.

Un hombre de 34 años de apellido Gutiérrez también ha sido arrestado, tras una operación en la que agentes judiciales allanaron tres viviendas.

“Logramos establecer la participación de una mujer de 31 años de apellido Arroyo, quien mantenía una estrecha relación con la víctima”, confirmó al periódico Diario Extra Vladimir Muñoz, subdirector general interino del OIJ. Añadió: “La mujer tenía una relación directa con el ciudadano estadounidense”.

open image in gallery Van Dyke fue un surfista legendario conocido como el “Rey de la Salsa Brava” por su maestría en las olas de Puerto Viejo de Talamanca, en la costa caribeña de Costa Rica ( Kurt Van Dyke/Facebook )

El OIJ está buscando a otras dos personas en relación con el crimen.

En el momento del asesinato, ocurrido en febrero, un comunicado emitido por el organismo indicó que el cuerpo del hombre, que había sido encontrado debajo de una cama, presentaba signos de estrangulamiento y heridas de arma blanca.

Dos hombres, al menos uno de ellos armado, irrumpieron en la vivienda, robando un vehículo y objetos mientras amenazaban a Van Dyke y a su novia. Los informes iniciales indicaron que la novia fue atada de pies y manos durante el incidente.

Muñoz declaró al diario La Nación que Van Dyke había sido torturado en un intento por obligarlo a revelar los códigos de sus tarjetas bancarias, y que los implicados posteriormente habían simulado el robo del automóvil de Arroyo, que fue encontrado intacto en la región centroamericana.

open image in gallery Van Dyke fue hallado muerto a los 66 años; según los informes iniciales, su cuerpo presentaba signos de estrangulamiento y heridas de arma blanca ( Facebook/Kurt Van Dyke )

Van Dyke fue un surfista legendario conocido como el “Rey de la Salsa Brava” por su maestría en las olas de Puerto Viejo de Talamanca, en la costa caribeña.

El fallecido también provenía de una destacada familia de surfistas: su padre, Gene Van Dyke, fue pionero de este deporte durante la década de 1950; asimismo, su madre, Betty, alcanzó la fama como una de las primeras campeonas mundiales de surf competitivo.

Antes de su muerte, Van Dyke era propietario y administrador de un hostal para surfistas en Costa Rica llamado Hotel Puerto Viejo.

“Mi hermano era una persona muy bondadosa y generosa que ayudaba a casi cualquiera”, declaró Peter Van Dyke, hermano del surfista, al periódico estadounidense San Francisco Chronicle. Agregó: “Kurt jamás haría daño a nadie y siempre estaba ahí cuando lo necesitabas. Todo el que lo conocía lo sabía”.

Traducción de Sara Pignatiello