Coronel ruso muere en explosión de automóvil en las afueras de San Petersburgo: informe

Según los informes, un coronel ruso murió en la explosión de un automóvil en las afueras de San Petersburgo, Rusia.

Los investigadores han abierto una indagación por asesinato después de que un militar, cuya identidad no ha sido revelada, muriera en la explosión ocurrida en el distrito Pushkinsky de la ciudad la madrugada del jueves.

Según los medios locales, se cree que una bomba estaba colocada en la parte inferior del vehículo y detonó en la autopista Kolpino alrededor de las 7:00 a. m., hora local.

Una fuente anónima declaró al medio ruso Fontanka que un coronel había muerto en la explosión mientras conducía. Un familiar que viajaba con ellos resultó herido por la metralla, añadió la fuente.

open image in gallery Un militar camina por el lugar donde se produjo la explosión de un coche en San Petersburgo el 12 de noviembre ( AFP/Getty )

Un video compartido en canales rusos de Telegram mostraba un vehículo grande de color oscuro rodeado de lo que parecían ser escombros y con los faldones laterales dañados. Las puertas y el capó habían sido abiertos mientras los investigadores trabajaban en el lugar, que estaba acordonado por la policía.

The Independent no pudo verificar las imágenes, que aparecieron en diversos medios rusos. Las agencias de noticias TASS y RIA difundieron imágenes similares del lugar.

Nadie se ha atribuido la responsabilidad de la explosión, que se produce en medio de la guerra que Rusia libra desde hace casi cinco años en Ucrania.

El 27 de agosto, otro militar murió en la explosión de un auto en el mismo distrito de la segunda ciudad más grande de Rusia.

open image in gallery Aún no se ha determinado la causa de la explosión ( AFP/Getty )

En los últimos meses se han producido otros atentados con carro bomba en Moscú y en Crimea, territorio que Rusia anexionó a Ucrania en 2014.

A principios de este año, Rusia acusó a la inteligencia ucraniana de estar detrás de un intento de asesinato contra un general ruso en Moscú. Ucrania negó cualquier implicación.

Ucrania también fue acusada de perpetrar un atentado con auto-bomba en Moscú que acabó con la vida del teniente general ruso Fanil Sarvarov el año pasado. Kyiv tampoco se atribuyó la responsabilidad de ese ataque.

Sarvanov, un veterano oficial de las Fuerzas Armadas de Rusia, había sido responsable del entrenamiento de combate y la preparación del ejército para la guerra en Ucrania antes de su muerte.

Rusia no ha confirmado oficialmente el rango del militar fallecido el jueves y los investigadores aún trabajan para determinar la causa exacta de la muerte.

open image in gallery Un todoterreno azul oscuro, dañado por la explosión, con las puertas, el maletero y el capó abiertos, se encontraba en una carretera llena de escombros provocados por la explosión, junto a lo que parecía ser un autobús de pasajeros vacío que, a su vez, parecía haber sufrido daños ( AFP/Getty )

“Los investigadores y expertos forenses, junto con los agentes operativos, están examinando actualmente la escena del crimen, y se están ordenando varios análisis forenses necesarios”, informó el Comité de Investigación ruso en Telegram. Añadieron que “se [estaban] esclareciendo todas las circunstancias del incidente”.

Por su parte, el FSB (Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia) declaró que había arrestado a cuatro presuntos agentes de inteligencia ucranianos, entre ellos un ciudadano extranjero, acusados de recopilar información sobre los participantes en [la guerra].

Según el FSB, los sospechosos fueron acusados de espiar a las “empresas de la industria de defensa y las instalaciones energéticas de Rusia, con el objetivo de cometer actos de terrorismo y sabotaje”.

Traducción de Sara Pignatiello