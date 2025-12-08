Disputa entre cárteles mexicanos por la frontera de Guatemala desata violencia

La policía de Guatemala confirmó que el lunes ocurrieron al menos cuatro hechos violentos que, hasta el momento, han dejado un civil muerto y un soldado guatemalteco herido. Estos incidentes están relacionados con la entrada de cárteles mexicanos —que mantienen disputas internas— en territorio guatemalteco.

David Custodio Boteo, director de la Policía Nacional Civil, declaró a The Associated Press que los episodios se registraron a lo largo del día en cuatro localidades de los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, ambos fronterizos con México y situados en el occidente del país.

“Hasta ahora hemos identificado cuatro incursiones: en La Mesilla, Nentón y La Democracia, en Huehuetenango, y en Tacaná, en San Marcos, inclusive con drones; los usan como kamikazes, están colocando carteles con mensajes y hay varios microbuses incendiados”, detalló Custodio Boteo.

El funcionario señaló que existe una disputa entre cárteles mexicanos por el control de la frontera norte de Guatemala. En medio de este conflicto, algunos grupos intentan cruzar hacia territorio guatemalteco para huir, pero son enfrentados por el ejército del país.

En un mensaje en vídeo el Ejército de Guatemala dijo que el soldado herido está fuera de peligro, y que tras el enfrentamiento encontraron armamento, explosivos y drones que fueron confiscados y entregados a las autoridades guatemaltecas para la investigación. También se informó que coordinan la seguridad con el ejército mexicano.

La policía no identificó al civil fallecido, que fue hallado con las manos esposadas y un tiro en la cabeza.

En junio de este año, un comando armado de presuntos narcotraficantes mexicanos cruzó la frontera de México hacia Guatemala huyendo de agentes de su país que los perseguían tras un incidente armado que dejó a cinco miembros de seguridad muertos.

En la persecución los agentes mexicanos incursionaron en territorio guatemalteco. Del lado de Guatemala, policías y militares no accionaron sus armas y supuestamente sin saberlo, dejaron que los narcos escaparan.

El incidente provocó investigaciones en ambos países y la disculpa del gobierno mexicano a Guatemala.