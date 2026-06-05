Candidato nacionalista peruano dice buscaría nexos con EEUU y China si gana balotaje

A dos días del balotaje presidencial en Perú, el candidato nacionalista Roberto Sánchez dijo el viernes que en caso de alcanzar el poder en las urnas buscaría afianzar las relaciones comerciales tanto con Estados Unidos como con China, mientras que en el ámbito interno se mostró a favor de despenalizar el aborto por violación sexual.

En una conferencia con la prensa internacional, Sánchez indicó que si llega al poder no pondrá “vetos” a la inversión internacional, incluyendo capitales provenientes de Estados Unidos y de China.

“China es el primer socio comercial de Perú y con Estados Unidos hay otros emprendimientos importantes por afianzar”, señaló.

El nacionalista destacó la importancia para Perú de un puerto gigante de capitales chinos llamado Chancay, en el Pacífico, e indicó que desde su funcionamiento, a inicios de 2025, aportó 1,5% del PIB nacional, alrededor de 298 millones de dólares.

“Los goles son goles en el deporte y en el primer año de funcionamiento China ha contribuido la actividad comercial portuaria del nuevo puerto de Chancay con 1,5 del PBI el primer año”, destacó.

El candidato del partido Juntos por el Perú también dijo que es promotor de otro proyecto de puerto gigante en la costa del Pacífico, llamado Corío y a más de 1.000 kilómetros al sur de Chancay, que afirma “puede ser cinco veces más grande que Chancay” y que podría tener otros capitales de inversión, incluido de grupos empresariales de Estados Unidos.

Mientras que su rival del domingo, la candidata conservadora Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, sostuvo el jueves durante el cierre de su campaña en Lima que su gobierno respetará todas las inversiones desde las más grandes hasta las pequeñas.

Fujimori felicitó en 2024 la inauguración del puerto de Chancay porque dijo que impulsará el intercambio comercial con Asia. En febrero, la candidata indicó que se reunió con el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, y afirmó sentirse alegre que Estados Unidos “vuelve a mirar a Latinoamérica”, incluida Perú.

Estados Unidos mostró preocupación en febrero luego que la justicia de Perú decidió que reguladores locales no podrán supervisar el cumplimiento de los derechos de usuarios en el puerto de Chancay, cuya propiedad mayoritaria pertenece a COSCO Shipping, una empresa estatal de China.

China rechazó la posición estadounidense e indicó que "lamenta profundamente los rumores descarados y la difamación acerca del puerto de Chancay por parte de Estados Unidos”.

Sánchez también habló por primera vez sobre su apoyo a impulsar una normativa a favor del aborto en casos de violación sexual, una propuesta a la que se opone su rival Fujimori.

De acuerdo a la ley actual de Perú el aborto por violación sexual está prohibido y sólo es permitido en casos donde la salud o la vida de la persona gestante se encuentre en peligro.

En 2021, la legisladora Ruth Luque, del partido Ahora Nación, impulsó un proyecto de ley para que se despenalice el aborto por violación, pero el plan legislativo no fue aprobado en un Parlamento dominado por una mayoría ultraconservadora.

En febrero, la candidata Fujimori dijo en una entrevista televisiva local que estaba a favor del aborto terapéutico en caso de que la madre corra riesgo de vida, tal como lo permite la ley. “Pero en caso de violación, no”, afirmó.

Según datos del Ministerio de la Mujer, en 2025 hubo 13.096 denuncias por violación sexual en Perú, lo cual equivale a un promedio de una denuncia por violación cada 40 minutos a nivel nacional.

Las elecciones presidenciales de segunda vuelta en Perú se realizarán el domingo 7 de junio. Quien triunfe gobernará por cinco años desde el 28 de julio.