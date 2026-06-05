Juez federal anula política migratoria de Trump que afecta a 39 países

Un juez federal anuló el viernes una política del gobierno de Trump promulgada después del tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional, que dificultaba a inmigrantes de decenas de países permanecer en Estados Unidos.

En un fallo que criticó duramente al gobierno, el juez John McConnell Jr. afirmó que la política “arrojó las vidas de incontables inmigrantes que viven en Estados Unidos a un limbo legal indeterminado”, y acusó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de ignorar la ley.

“Al promulgar sus más recientes políticas migratorias, el USCIS (Servicios de Ciudadanía e Inmigración) se atribuye una autoridad estatutaria y reglamentaria que no posee; toma decisiones sin las explicaciones razonadas que debe proporcionar; actúa sin considerar los intereses de confianza de los solicitantes que debe tener en cuenta; y justifica sus acciones con preocupaciones pretextuales de ‘seguridad nacional’ que encubren sentimientos antiinmigrantes cuya influencia en su toma de decisiones tiene prohibido permitir”, escribió McConnell. “En términos legales, eso significa que las acciones del USCIS son contrarias a la ley y arbitrarias y caprichosas”.

De momento un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Las políticas le prohibían a inmigrantes de 39 países de África, Asia, América Latina y Oriente Medio recibir decisiones sobre, entre otras cosas, sus solicitudes de asilo, permiso de trabajo, tarjeta de residencia y ciudadanía.

“Este fallo reafirma un principio básico: el gobierno federal no puede cerrar vías legales de inmigración ni discriminar a las personas por su lugar de origen”, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, que representó a los demandantes en el caso. “Estas políticas ilegales causaron un daño enorme a familias, trabajadores, solicitantes de asilo y comunidades en todo el país, que quedaron en el limbo, sin poder trabajar, acceder a protecciones o seguir adelante con sus vidas”, añadió.

Las políticas se aplican al Servicio de Ciudadanía e Inmigración, que aprueba solicitudes para que los inmigrantes trabajen y se conviertan en ciudadanos. La agencia, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, a menudo concede asilo, pero solo a quienes ya están en Estados Unidos. Los jueces de inmigración conceden asilo a quienes son detenidos en la frontera; el fallo no los afecta, y tampoco lo hacen las políticas que desencadenaron la demanda.

Forma parte de un esfuerzo continuo del gobierno por endurecer los estándares de entrada para viajes e inmigración, en lo que los críticos dicen que impide injustamente viajar a personas de una amplia gama de países. El gobierno sugirió que ampliaría las restricciones después del arresto de un ciudadano afgano sospechoso del tiroteo de dos soldados de la Guardia Nacional durante el fin de semana de Acción de Gracias.

En su moción para desestimar, que el tribunal denegó, el gobierno argumentó que el Congreso otorgó al poder ejecutivo una amplia autoridad sobre la política migratoria, incluida “la entrada de extranjeros en Estados Unidos, así como discreción dentro del esquema estatutario para conferir y también retirar diversos beneficios discrecionales” .

“Este caso se basa en una premisa notable: que un tribunal federal debería impedir que una agencia emita la misma orientación de políticas que proporciona al personal del gobierno las barreras de protección necesarias para garantizar una toma de decisiones consistente, no arbitraria e individualizada conforme a la ley federal”, escribió el gobierno en su escrito.

Grupos de inmigración celebraron el fallo.

“Este fallo sienta un poderoso precedente de que el gobierno no puede ignorar la ley tal como la estableció el Congreso y no puede prohibir arbitrariamente beneficios migratorios sobre la base del origen nacional por decreto”, señaló Jamal Abdi, presidente del Consejo Nacional Iraní-Estadounidense. “Afortunadamente, esta sigue siendo una nación de leyes, y quienes defienden los valores de Estados Unidos tienen recursos para impugnar y hacer frente a políticas tan discriminatorias y arbitrarias”.

Shawn VanDiver, un veterano de la Marina que encabeza una coalición que apoya los esfuerzos de reasentamiento afgano llamada #AfghanEvac, apuntó que el fallo fue una “victoria significativa para el estado de derecho y para miles de aliados afganos y otros inmigrantes que cumplieron con todos los requisitos que se les pidieron”.

“Tan solo esta semana en Dallas y Fort Worth, nos reunimos con personas que temían perder empleos porque las renovaciones retrasadas de permisos de trabajo amenazaban sus medios de vida, familias que pospusieron educación, viajes y la compra de vivienda porque no sabían cuándo se resolverían sus casos, y futuros estadounidenses que esperaban convertirse en ciudadanos solo para ver que sus solicitudes se estancaban sin explicación”, dijo VanDiver.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.