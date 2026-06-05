El tifón Jangmi daña partes del castillo de Himeji, del siglo XVII, en Japón

Los fuertes vientos del tifón Jangmi dañaron partes de la muralla exterior del castillo de Himeji-jo, un sitio histórico en el oeste de Japón, según informaron el jueves las autoridades municipales.

Según los informes, unos cuatro metros cuadrados de yeso blanco se desprendieron de una torreta en el lado norte de la torre principal del castillo. Los daños fueron descubiertos durante una inspección de rutina realizada el miércoles en el recinto del castillo del siglo XVII, ubicado en la prefectura de Hyogo, en el oeste de Japón.

La torreta afectada está reconocida como un bien cultural importante. El castillo está catalogado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

No se informaron heridos y las autoridades indicaron que no hubo daños en el interior de la estructura.

Conocido como el “Castillo de la Garza Blanca” por su llamativo exterior blanco, el castillo de Himeji es uno de los monumentos históricos mejor conservados de Japón y atrae a millones de visitantes cada año.

Las autoridades municipales creen que los daños fueron causados por los fuertes vientos del tifón Jangmi, que azotó el oeste y el este de Japón el miércoles. La Agencia Meteorológica de Japón registró vientos de más de 90 km/h en Himeji durante la tormenta.

( KTV News / YouTube / Screengrab )

El tifón Jangmi tocó tierra en la prefectura de Wakayama antes de desplazarse a lo largo de la costa del Pacífico de Japón. La tormenta provocó fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones, y dejó decenas de heridos e interrumpió los servicios de transporte.

Miles de escuelas y universidades también cerraron sus puertas como medida de precaución.

Las autoridades continúan evaluando el alcance de los daños en el castillo de Himeji e investigando si serán necesarias más reparaciones.

La última restauración del castillo tuvo lugar entre 2009 y 2015. Durante esos seis años, los trabajadores repararon las secciones deterioradas de la estructura, volvieron a enlucir las paredes exteriores, sustituyeron unas 16.000 tejas y renovaron la emblemática fachada blanca del castillo.

Según KTV News de Japón, el proyecto costó aproximadamente 2.400 millones de yenes y atrajo mucha atención cuando se retiraron los andamios en 2015, dejando al descubierto un castillo notablemente más luminoso que, según muchos visitantes, parecía recién construido.

Según la Unesco, el castillo consta de 83 edificios con sistemas de defensa y protección altamente desarrollados que datan del comienzo del período del shogunato.

Traducción de Olivia Gorsin