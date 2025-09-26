Ataques a barcos, buques de guerra y retórica sobre Venezuela plantean dudas sobre objetivo de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una flota de buques de guerra a las aguas frente a Venezuela, alardeó de ataques mortales a supuestas embarcaciones de narcotráfico y afirmó que Caracas pagará un precio "incalculable" si no acepta a más deportados.

El inusual despliegue naval en la costa de Sudamérica ha avivado temores de invasión en Venezuela y especulaciones de que Trump podría intentar derrocar a su autoritario presidente, Nicolás Maduro, quien ha perdido apoyo dentro del país y enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, los expertos sostienen que la flotilla no es lo suficientemente grande para una ofensiva terrestre contra un país del tamaño de Venezuela, que es el doble del estado de California. Todo esto plantea dudas sobre las intenciones de Washington.

"Si bien la armada en el Caribe es significativa, no es lo que se necesitaría para invadir realmente", dijo Brian Finucane, asesor principal del International Crisis Group y exabogado del Departamento de Estado. No cree que Trump tenga "el estómago" para dar un paso tan grande, y apuntó que al mandatario "le gustan las acciones militares espectaculares, en particular los ataques contra presuntos terroristas".

Los ataques letales a embarcaciones y el despliegue naval han suscitado preguntas en el Congreso y en algunos países sobre los objetivos de Trump en la región, y si van más allá de lo que, según él, es detener el flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos. Algunos legisladores y grupos de derechos han cuestionado la legalidad de los ataques militares mortales contra supuestos narcotraficantes, mientras expresan su preocupación por el tamaño de la fuerza que podría elegir desplegar Trump sin la aprobación del Congreso.

“Recientemente hemos comenzado a usar el poder supremo del ejército de Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico lideradas por Nicolás Maduro”, dijo Trump ante la Asamblea General de Naciones Unidas esta semana. “A todos los terroristas que trafican con drogas venenosas hacia Estados Unidos de América, les advierto que los eliminaremos".

La autorización legal para usar más fuerza no está clara

Si Trump decidiera ordenar ataques con misiles contra Venezuela o pequeñas incursiones —que los expertos dicen que tendrían como objetivo a los cárteles de la droga en lugar de al propio gobierno de Maduro—, seguiría siendo una gran provocación.

“Un ataque rápido contra el Ministerio de Defensa venezolano o algo así realmente no sirve de mucho”, manifestó Mark Cancian, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y coronel retirado de la Marina. “No va a derrocar al régimen. No va a dar alas a la oposición. Y solo va a agitar el avispero”.

Senadores de republicanos y demócratas ven los ataques como una posible extralimitación presidencial, mientras que los demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado han presentado resoluciones sobre los poderes bélicos que exigirían el cese de las acciones militares sin más autorizaciones.

Greg Casar, representante demócrata de Texas, indicó que “no se puede permitir que (Trump) arrastre a Estados Unidos a otra guerra interminable con sus acciones imprudentes”.

El gobierno recurre a la autodefensa para justificar sus acciones, y el secretario de Estado, Marco Rubio, alegó que los cárteles de la droga “representan una amenaza inmediata” para la nación.

La Casa Blanca declaró a varios de esos cárteles organizaciones terroristas extranjeras, mientras sigue vigente la autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar para la llamada Guerra Global contra el Terrorismo. El ejecutivo podría intentar basarse en ese permiso, pero seguramente se toparía con objeciones en el Congreso.

“Hundir algún barco es un gran problema, pero es bastante consistente con los tipos de acciones que hemos tomado contra terroristas sin demasiada polémica”, señaló Bradley Martin, investigador principal de políticas en RAND y capitán retirado de la Marina.

“Si comenzamos a atacar campamentos, pronto estamos en un nivel de fuerza para la que no hay base legal", agregó. “Incluso con una incursión a gran escala, estamos comenzando a sobrepasar el límite de la autodefensa”.

Fuerzas estadounidenses en el Caribe

La Marina de Estados Unidos cuenta con ocho buques de guerra con más de 5.000 efectivos en la región: tres destructores, tres buques de asalto anfibio, un crucero y un barco más pequeño diseñado para combatir en aguas poco profundas, de acuerdo con funcionarios de defensa estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato para poder describir la situación con más detalle.

Los destructores y cruceros suelen desplegarse con misiles de crucero Tomahawk, que pueden alcanzar objetivos a cientos de kilómetros (millas) de distancia. Un submarino de la Armada estadounidense, el USS Newport News, también opera en Sudamérica y tiene capacidad para disparar el misil de crucero, apuntaron los funcionarios.

Los buques de asalto anfibio llevan casi 2.000 marines y una variedad de helicópteros, aviones de rotor basculante Osprey y jets Harrier. El ejército planeaba enviar 10 aviones de combate furtivos F-35 avanzados a Puerto Rico, algunos de los cuales llegaron la semana pasada, agregaron.

Trump advierte a Venezuela

Hasta el momento, la Casa Blanca ha anunciado tres ataques mortales contra embarcaciones que sostiene que traficaban con drogas destinadas a comunidades estadounidenses. Y aseguró que dos de ellas procedían de Venezuela.

Después de publicar un video del último ataque la semana pasada, Trump desvió la conversación a la expulsión de ciudadanos venezolanos de Estados Unidos.

Los vuelos de deportación a la nación sudamericana han continuado a pesar de la presencia de los buques de guerra estadounidenses. Ante la presión de la Casa Blanca, Maduro eliminó este año su política de larga data de no aceptar deportados de Estados Unidos.

Aun así, en una publicación en redes sociales el domingo, Trump dijo a Caracas que aceptara de inmediato a prisioneros y “personas de instituciones mentales”.

”¡SÁQUENLOS DE NUESTRO PAÍS, AHORA MISMO, O EL PRECIO QUE PAGARÁN SERÁ INCALCULABLE!”, escribió el mandatario.

Preguntado por un reportero sobre qué quería decir con su mensaje, Trump respondió: “Tendrán que averiguarlo”.

Es probable que algunos funcionarios esperen que la presencia militar estadounidense en la zona haga que Maduro se retire o envalentone a sus oponentes, pero “no es probable que eso ocurra", señaló el Finucane del International Crisis Group.

Mario Diaz-Balart, un diputado republicano de Florida, insistió en que Maduro tiene tres opciones.

“Salir, pudrirse en la cárcel por el resto de su vida como Noriega, o terminar como Soleimani (en cenizas y en una bolsa de plástico)”, dijo el legislador, un ferviente partidario de la oposición política venezolana, en una entrevista que publicó en redes sociales.

Manuel Noriega fue un dictador panameño derrocado por el ejército de Estados Unidos en una invasión de 1989 que pasó las siguientes décadas en prisiones antes de su muerte. Qassem Soleimani fue un general iraní que falleció en un ataque con drones ordenado por Trump en Irak en 2020.

Maduro “activa” la milicia

Maduro y otros funcionarios del gobierno han rechazado las afirmaciones de que Venezuela es una pieza clave en el tráfico de drogas. Además, afirmaron que la operación militar estadounidense es un ataque a su soberanía y parte de un intento de derrocamiento.

Un componente clave de la defensa de Venezuela es una milicia civil, y Maduro aseguró que seis millones de sus miembros han sido "activados".

La cifra no pudo ser verificada, pero el respaldo público al gobierno cayó aún más después de que pruebas creíbles mostraran que Maduro perdió las presidenciales del año pasado.

El ejército se reunió recientemente con la población en plazas, calles, puertos y playas como parte de un esfuerzo que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que estaba destinado a entrenar a la milicia.

En el estado de La Guaira, donde está el principal aeropuerto del país, el gobernador, José Alejandro Terán, dijo que los ejercicios incluyeron formación en un sistema de defensa antiaérea.

“Identificamos todas las vías de aproximación y hemos construido un sistema de defensa de obstrucción de vía respaldado con un sistema de artillería pesada”, declaró a la televisora estatal.

___

Finley informó desde Norfolk, Virginia, y García Cano desde Caracas, Venezuela. La periodista de The Associated Press Lisa Mascaro en Washington contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.