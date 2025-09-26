Stay up to date with notifications from The Independent

Migrantes regresan a Venezuela, rescate en mina de oro y más fotos de la semana en América Latina

The Associated Press
Viernes, 26 de septiembre de 2025 01:38 EDT

Migrantes venezolanos partieron desde Jaque, en la costa panameña del Pacífico, a Jurado, Colombia, en su viaje de regreso a casa tras no haber logrado entrar en Estados Unidos.

Yuliana Andrea Agudelo abrazó a su hijo, Sebastián Agudelo, después de que fuese rescatado de una mina de oro que se derrumbó atrapando a más de 20 mineros.

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 19 y el 25 de septiembre de 2025.

Las imágenes fueron seleccionadas por el editor de fotografía de The Associated Press Jon Orbach en la Ciudad de México.

