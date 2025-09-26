Jueza de Arizona impide al gobierno de Trump deportar niños migrantes guatemaltecos y hondureños

Una juez federal en Arizona prohibió temporalmente el jueves que el gobierno del presidente Donald Trump deporte de forma inmediata a docenas de niños guatemaltecos y hondureños que llegaron a Estados Unidos solos.

La jueza de distrito Rosemary Márquez, en Tucson, concedió una medida cautelar preliminar citando preocupaciones sobre los pasos dados por el ejecutivo para preparar la expulsión de los menores no acompañados.

"La base del argumento de los demandados para justificar su autoridad para sacar a los demandados de Estados Unidos es que los demandados están reuniendo a los niños demandantes con sus padres en el extranjero, pero el abogado no pudo identificar un solo caso de coordinación entre un padre y cualquiera de los gobiernos —estadounidense o guatemalteco", escribió la magistrada.

El fallo amplía la protección para los menores que viven en albergues o en hogares de acogida, después de que la jueza dictada una orden de restricción temporal durante el fin de semana del Día del Trabajo. Esa medida tenía como objetivo evitar que los niños fueran deportados hasta al menos el 26 de septiembre.

La demanda fue presentada por el Proyecto de Derechos de los Migrantes y Refugiados de Florence en nombre de 57 niños guatemaltecos y 12 de Honduras, de entre 3 y 17 años.

La Casa Blanca no respondió a un correo electrónico de The Associated Press solicitando comentarios.

Esta demanda y otra relacionada en Washington fueron presentadas en respuesta a las acciones del gobierno de Trump para deportar rápidamente a menores migrantes guatemaltecos.

El mes pasado, el gobierno notificó a los albergues —donde se aloja a los menores que viajan sin un adulto justo después de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México— que iban a llevarlos de regreso a Guatemala y que debían estar listos en cuestión de horas. Muchos llegaron a subir a aviones en Texas la mañana del 31 de agosto, y estaban listos para partir hacia Guatemala.

La demanda en Arizona solicita al ejecutivo que de a los menores la oportunidad de presentar sus casos y tengan acceso a asistencia legal. También reclama que se les coloque en un entorno menos restrictivo y que sea más beneficioso para ellos.

Por su parte, la Casa Blanca afirmó que está tratando de reunir a los niños con sus familias, lo que es los mejor para ellos, y lo hace a petición del gobierno guatemalteco.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.