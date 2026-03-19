Cerca del 50 aniversario del golpe militar, Iglesia argentina llama a no olvidar "esa oscura noche"

A pocos días de que se cumplan 50 años del golpe de Estado que derivó en una cruenta dictadura militar, el Episcopado argentino advirtió sobre el riesgo de “dar vuelta la página” y destacó la necesidad de mantener viva la memoria de esos años oscuros en los que miles de personas fueron asesinadas o desaparecieron.

“Hoy decimos de manera rotunda: nunca más a la violencia de la dictadura y siempre más a una democracia justa”, dijo la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina en un comunicado fechado el 10 de marzo y difundido el jueves por la Agencia Informativa Católica Argentina, el órgano de difusión de los obispos.

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 dio paso a una de las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica que dejó 30.000 desaparecidos, según organismos de derechos humanos, y cerca de 8.000 de acuerdo con cifras oficiales.

Los obispos destacaron en su mensaje que el golpe fue “el inicio de esa oscura noche” que supuso el terrorismo de Estado y abogaron por “una autocrítica de la sociedad y la Iglesia presente”.

Recordando las palabras del fallecido papa Francisco, advirtieron que “es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta la página diciendo que ya hace tiempo que sucedió y que hay que mirar hacia adelante. ¡No, por Dios! Nunca se avanza sin memoria”.

Políticos, estudiantes, sindicalistas y religiosos que realizaban su labor pastoral en barriadas empobrecidas estuvieron entre los torturados, asesinados y víctimas de la desaparición forzada. Los disidentes eran trasladados a centros clandestinos de detención donde se perdía su rastro. Pese a las causas judiciales que siguen en curso para determinar responsabilidades, el paradero de muchos de ellos sigue siendo un interrogante.

Cada 24 de marzo desde la recuperación en 1983 de la democracia se celebran actos conmemorativos recordando el golpe militar con marchas multitudinarias lideradas por organismos de derechos humanos.

En los dos últimos años, el gobierno del ultraderechista Javier Milei —quien llegó al poder a fines de 2023— publicó polémicos videos en los que cuestionó el relato que, a su entender, promovieron los organismos humanitarios sobre ese período y exigió justicia para “los otros muertos”, en referencia a las víctimas de la guerrilla izquierdista que actuó en el país sudamericano en los años 70, antes del golpe.

El Episcopado advirtió que “tengamos bien presente que mutilar la historia abre la puerta a la posibilidad de repetir los mismos errores. Hacer memoria, en cambio, nos permite comprometernos con los desafíos del presente y orientarnos hacia un futuro mejor”.

La cúpula de la Iglesia católica argentina durante la dictadura fue cuestionada por su postura de silencio o colaboración con la jerarquía militar.

La Iglesia hizo una autocrítica sobre su actuación en una investigación realizada por la Universidad Católica Argentina a solicitud de la Conferencia Episcopal —que puso a disposición sus archivos—, difundida en 2023.