Zayn Malik ha tocado la fibra sensible de sus fans al admitir recientemente que no cree haber estado nunca enamorado de su exnovia Gigi Hadid.

La exestrella de One Direction (33), mantuvo una relación de seis años con la supermodelo Hadid (30), desde finales de 2015 hasta 2021. Ambos comparten una hija de cinco años, Khai. Durante una reciente aparición en el pódcast Call Her Daddy con la presentadora Alex Cooper, Malik reflexionó sobre esa relación y cómo la ve ahora.

“En aquel momento, podría haber pensado que era amor, pero a medida que fui creciendo, me di cuenta de que quizá no lo era”, le dijo a Cooper, y continuó: “Tal vez fue lujuria, tal vez fue esto, tal vez fue aquello. No siento que fuera amor. Pero para ser justos, que conste que siempre querré a G. porque ella es la razón por la que mi hija está en esta tierra, y le tengo el máximo respeto”.

“Siento un gran respeto por ella, y la quiero con locura”, expresó, y añadió: “Pero no, pero no creo que estuviera enamorado de ella en ese momento”.

Agregó que la forma en que percibía el amor estaba “siempre en desarrollo”, y aunque la relación podría haber sido amor para él mientras estaban juntos, ya no lo veía de esa manera.

Gigi Hadid y Zayn Malik salieron durante seis años, de 2015 a 2021 ( Getty Images )

Tras el estreno del episodio del pódcast, los fans se apresuraron a criticar los comentarios del cantante, escribiendo en las redes sociales que los comentarios de Malik no deberían haberse dicho públicamente, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que duró la relación.

“Zayn Malik dijo públicamente que no sabe si estuvo enamorado de Gigi Hadid”, escribió una persona en X, y añadió: “Lo siento, pero ¿qué?”.

“Es terrible decir esto públicamente sobre alguien con quien estuviste seis años”, comentó un segundo.

“Imagina a Gigi sentada en casa oyendo que sus veinte fueron básicamente una 'malinterpretación' de sentimientos. Está el ser honesto con uno mismo, y luego está decir cosas innecesarias”, dijo un tercero.

Junto a un GIF de Lucille Ball llorando, otro escribió: “El hecho de que Zayn Malik redoblara la apuesta diciendo básicamente que la única razón por la que respeta y 'quiere' a Gigi Hadid es porque la dejó embarazada y tuvo un hijo suyo”.

Sin embargo, algunas personas apreciaron más su “honesta opinión sobre el amor y el crecimiento”.

“Una visión cruda y reflexiva sobre las relaciones pasadas y la forma en que las personas crecen con el tiempo”, escribió una persona en X sobre los comentarios de Malik.

The Independent se ha puesto en contacto con el representante de Malik para recabar sus comentarios.

Traducción de Sara Pignatiello