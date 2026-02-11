Una psicóloga clínica ha revelado las cuatro señales de que una relación va a durar. De acuerdo con ella, discutir está bien si las parejas “pelean justamente”.

La doctora Kathy Nickerson, que tiene 22 años de experiencia en el campo, dijo que los indicadores de que una relación es fuerte incluyen “que se sienta fácil”, preocuparse genuinamente por la felicidad de su pareja y ser “intencionalmente gentiles y amables” el uno con el otro.

La psicóloga del Condado de Orange, California, explicó: “Después de trabajar con parejas durante tanto tiempo, sé que nunca es demasiado tarde para mejorar una relación”.

“Los cuatro puntos que mencioné son observaciones clínicas que he hecho, pero si tu relación no está donde quieres que esté, no te rindas, actúa”.

“Piensa en lo que realmente anhelas, luego encuentra una manera amable y gentil de pedirlo. Luego pídele a tu pareja que haga lo mismo”.

“A las parejas que se comprometen a hablar con frecuencia sobre lo que sienten y lo que necesitan les va mucho mejor que a las parejas que se cierran, se conforman con lo que se les ofrece y no hablan sobre cómo curar las heridas”.

Se siente como algo fácil la mayor parte del tiempo

Una relación que se siente “fácil” es fundamental para nuestra salud, afirma la doctora Nickerson.

“Lo que quiero decir con esto es que no se siente como una lucha diaria o un desafío conectarse con tu pareja u obtener apoyo emocional de su parte”, menciona.

“Aunque la vida puede ser difícil y puede que enfrentes desafíos personales, tu relación se siente segura, cómoda y fácil”.

Ella agrega que si bien todas las relaciones experimentan momentos difíciles, las que tienen más probabilidades de durar son aquellas en las que los momentos difíciles parecen ser pocos y distantes entre sí.

Pelean justamente

Sobre el tema de la “lucha justa”, explica: “Las parejas que tienen relaciones sanas saben que el objetivo de una pelea es comunicarse, no destruirse mutuamente”.

“Se preocupan por los sentimientos del otro; son cuidadosos con el tono y cómo expresan las cosas”.

“El objetivo de una buena comunicación es ser honesto, auténtico y amable, no desagradable, crítico, defensivo o desdeñoso”, asegura.

Te preocupas por la felicidad de tu pareja

Sé consciente de lo que hace feliz a tu pareja ( Getty Images )

Preocuparse por la felicidad de tu pareja es vital, señala la doctora Nickerson, porque en el corazón de una buena relación se encuentra una sólida amistad.

“Nos sentimos más cercanos a las personas que nos quieren, que se preocupan activamente por nosotros y que se desviven por nosotros”, señala.

“Las parejas sanas hacen esto y son conscientes de lo que hace feliz a su pareja”.

“Las parejas más fuertes casualmente registran la equidad en su relación, especialmente cuando se trata de cosas como las tareas del hogar y las decisiones que se toman para la familia, como en qué restaurante comer”.

“Se esfuerzan por asegurarse de que ambos reciban un trato equitativo”, añade.

Son “intencionalmente gentiles y amables” el uno con el otro

La cuarta y última señal, según la doctora Nickerson, es recordar ser gentiles y amables con el otro, incluso si las cosas se ponen difíciles en la vida.

Ella dice que las parejas con poder de permanencia reconocen que son un “puerto seguro” el uno para el otro.

“Tienen la intención de ser amables con sus palabras y amables con sus comportamientos. Hacen todo lo posible para asegurarse de que su pareja se sienta segura, valorada y amada. Cuando su pareja está lastimada o molesta, deja todo para escucharla, consolarla y apoyarla. Escuchan activamente los sentimientos de su pareja y validan esos sentimientos”, dice ella.

De las cuatro señales, la doctora Nickerson cree que la más importante es que la felicidad de tu pareja te importe.

Si este elemento de tu relación es genuino, dice ella, instintivamente harás cosas para apoyarla y mostrarle compasión.

“Les preguntarás sobre sus sueños, sus sentimientos y sus miedos”, afirma.

“Harás lo que puedas para ayudar a aliviar los miedos y hacer que los sueños se hagan realidad”.

“Todos queremos permanecer en relaciones en las que nos sintamos respetados y valorados por lo que realmente somos”, continúa.

“Si la felicidad de tu pareja realmente te importa, naturalmente harás muchas cosas que transmitan aceptación y admiración”.

La doctora Nickerson compartió sus consejos en un video de TikTok que acumuló más de 400.000 visitas.

Sobre el tema de una relación feliz, agrega: “Creo que una buena relación es el regalo más preciado que puedas recibir”.

“Mi consejo para todos sería […] actúen así en sus relaciones y si esta persona está lista para ustedes y es adecuada para ustedes, la relación durará”.

Informes adicionales de SWNS

[Este artículo se publicó originalmente en 2022]