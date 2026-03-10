Ryanair reduce sus vuelos en un popular aeropuerto de España

Ryanair va a suprimir más vuelos a un popular destino español debido a la “negligencia” del gestor aeroportuario del país.

Los vuelos desde el aeropuerto de Girona, en la Costa Brava, disminuirán este verano por primera vez desde el periodo prepandémico.

La capacidad de Girona se reducirá un 11 % esta temporada de verano, que va de marzo a finales de octubre.

La aerolínea irlandesa de bajo costo ofrecerá a partir de ahora 34 rutas a 13 países desde Girona, incluida una nueva conexión con Bucarest.

El centro de conexión se utiliza a menudo como conexión alternativa para viajar a Barcelona.

Aena aumentó un 10 % las tasas aeroportuarias desde 2024, según Ryanair.

La aerolínea dijo que una propuesta de Aena de aumentar las tasas un 21 % para 2031 “perjudicará aún más la conectividad aérea, el turismo y el empleo en toda España”.

En 2024, Ryanair presentó al presidente Sánchez planes para un quinto avión con base en Girona y un crecimiento del 42 %.

Ryanair instó a la CNMC y al Ministerio de Transportes a rechazar la subida de precios de Aena para atraer el crecimiento de las aerolíneas de todo el país.

La compañía afirma que está “dispuesta a expandirse en Girona” siempre que los costos sean más bajos y competitivos.

Alejandra Ruiz, portavoz de Ryanair en España, declaró: “Mientras Ryanair también aspira a crecer en los aeropuertos regionales catalanes, el defectuoso sistema de tasas aeroportuarias de Aena está obstaculizando el potencial de crecimiento de Reus fuera de temporada y repercutiendo en la capacidad de Girona, que disminuirá este verano por primera vez desde el periodo prepandémico”.

“Ryanair tenía planes ambiciosos de crecimiento para los aeropuertos regionales de Cataluña, donde podría haber basado un quinto avión en Girona, una nueva base en Reus, y logrado un crecimiento sin precedentes en ambos aeropuertos en condiciones competitivas que beneficiarían a todas las aerolíneas. Sin embargo, seguimos esperando una respuesta del Gobierno español, que no tiene ningún plan para arreglar un sistema que sigue llenando los bolsillos de Aena mientras agota los recursos de los aeropuertos regionales”.

La aerolínea ya eliminó más de 1,2 millones de asientos de su programa de vuelos en España mientras sigue luchando contra las tasas aeroportuarias regionales.

Traducción de Olivia Gorsin