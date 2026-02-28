El 737 de American Airlines tenía un “agujero de bala” tras aterrizar en Colombia en ruta desde Miami

Un avión de American Airlines fue encontrado con un presunto agujero de bala en el ala tras aterrizar en Colombia después de un vuelo procedente de Florida durante el fin de semana.

El Boeing 737 MAX 8 aterrizó sin problemas en Medellín (Colombia) el domingo por la noche antes de que los equipos descubrieran un agujero que, al parecer, atravesaba el ala derecha.

El avión acababa de completar el vuelo 923 de Miami a Medellín el domingo por la noche cuando el personal de tierra detectó un pinchazo que atravesaba el alerón derecho del avión, según documentos revisados por CBS News.

Los daños incluían un pequeño orificio de entrada redondo en un lado del alerón y el correspondiente punto de salida en el otro, lo que concuerda con un posible impacto de bala, según dijeron a la CBS fuentes familiarizadas con el incidente.

Un Boeing 737-8 MAX de American Airlines, el mismo modelo que el encontrado con un aparente agujero de bala tras aterrizar en Medellín (Colombia) ( Getty/iStock )

Los alerones son superficies de control articuladas en los bordes exteriores de cada ala que ayudan al avión a girar o inclinarse durante el vuelo. Al inclinarse en direcciones opuestas, los dos alerones crean una sustentación desigual que permite al avión girar.

La aparente huelga fue señalada públicamente por primera vez por el bloguero de aviación @xJonNYC en X. “Guau. Me dijeron que el lunes por la mañana se encontraron agujeros de bala en un avión de AA en Medellín, Colombia”, tuiteó y amplió a información sobre el agujero en el ala.

No está claro cuándo ni dónde se produjo la perforación.

El avión acababa de completar el vuelo 923 de Miami a Medellín que se muestra aquí, el domingo por la noche ( Getty/iStock )

A pesar del descubrimiento, American Airlines afirmó que el avión no experimentó ningún problema durante el vuelo y que no hubo heridos. “Tras una inspección rutinaria, nuestros equipos identificaron una perforación en el exterior de uno de nuestros aviones en Medellín, Colombia”, dijo la aerolínea a The Independent en un comunicado.

“El avión fue inmediatamente retirado del servicio para su posterior inspección y reparación.

Trabajaremos en estrecha colaboración con todas las autoridades pertinentes para investigar este incidente”, añadió el portavoz.

Se llevaron a cabo reparaciones temporales durante la noche y los datos de seguimiento de vuelo de Flightradar24 muestran que el avión regresó a Miami el lunes por la mañana antes de volar más tarde a Dallas.

Desde entonces, no operó ningún vuelo.

No es la primera vez que aviones de pasajeros sufren la consecuencia de disparos. En 2024, una bala alcanza un avión de Southwest Airlines que se disponía a despegar del aeropuerto Love Field de Dallas e impacta en una zona cercana a la cabina. Nadie resultó herido y el avión también fue retirado temporalmente del servicio.

Traducción de Olivia Gorsin