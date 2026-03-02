El eclipse lunar total teñirá la luna de rojo sangre esta semana

Un eclipse lunar total, que promete una espectacular luna “roja como la sangre”, adornará pronto los cielos: será el último espectáculo de este tipo hasta finales de 2028.

El espectáculo será visible el martes por la mañana en toda Norteamérica, Centroamérica y la parte occidental de Sudamérica. Australia y Asia oriental podrán seguir el acontecimiento el martes por la noche. Las fases parciales, que aparecerán como pequeños mordiscos en la Luna, podrán observarse desde Asia Central y gran parte de Sudamérica, aunque África y Europa lamentablemente se quedarán fuera.

Los eclipses solares y lunares se producen debido a una alineación precisa del Sol, la Luna y la Tierra, y la NASA informa de entre cuatro y siete al año. Estos fenómenos suelen sucederse, y el eclipse lunar total del martes llega solo dos semanas después de que un eclipse solar en forma de “anillo de fuego” cautivara a personas y pingüinos en la Antártida.

Durante un eclipse lunar total, la Tierra se interpone entre el sol y la luna llena, proyectando una sombra que cubre la luna. La llamada luna de sangre se ve roja debido a trozos de luz solar que se filtran a través de la atmósfera terrestre.

open image in gallery Un eclipse lunar total, conocido como luna de sangre, es visible entre los rascacielos el viernes 14 de marzo de 2025, en el centro de Chicago. (AP Photo/Kiichiro Sato)

El espectáculo se desarrolla a lo largo de varias horas, y la totalidad dura aproximadamente una hora.

En comparación con un eclipse solar, “el eclipse lunar tiene un ritmo algo más relajado”, explica Catherine Miller, del Observatorio Mittelman del Middlebury College.

Los que se encuentren en el camino no necesitan ningún equipo especial para observar, solo una vista clara y despejada del cielo.

Utiliza una aplicación de previsión o cualquier calendario celeste en línea para buscar el momento exacto para tu zona. Sal unas cuantas veces para ver cómo la sombra de la Tierra oscurece la Luna y acaba revelando el orbe de color naranja rojizo.

“No hace falta estar ahí fuera todo el tiempo para ver cómo se mueven las sombras”, explica el astrónomo Bennett Maruca, de la Universidad de Delaware.

En agosto se producirá un eclipse parcial de Luna, visible en América, Europa, África y Asia occidental.

Traducción de Olivia Gorsin