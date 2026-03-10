6 muertos y 3 heridos de gravedad tras incendio de un autobús al oeste de la capital de Suiza

Un autobús se incendió el martes en un poblado al oeste de la capital suiza, causando la muerte de por lo menos seis personas, mientras que otras tres fueron hospitalizadas con heridas graves, informó la policía.

La causa del incendio podría ser un “acto voluntario” no especificado, informó el portavoz policial de la región de Friburgo, Frederic Papaux. El incidente ocurrió en la localidad de Kerzers, a unos 25 kilómetros (15 millas) al oeste de la capital, Berna.

El autobús de transporte regional es operado por PostBus, una compañía afiliada al servicio postal nacional. Medios suizos difundieron imágenes del lugar en donde se podían ver las llamas que salían del vehículo.

"Después de acudir rápidamente al lugar, los equipos de rescate constataron que el vehículo estaba totalmente envuelto en llamas”, informó el gobierno regional en un comunicado.

Ambulancias y helicópteros trasladaron a hospitales a tres personas con heridas de gravedad, mientras que otras dos recibieron atención médica en el lugar, destacó la policía.

Papaux señaló que al menos seis personas murieron y ya se dio inicio a una investigación.

