Dos terremotos sacuden la costa de Lanzarote. ¿Los turistas deberían preocuparse?

Se registraron dos terremotos frente a la costa de un popular destino turístico, el más fuerte con una magnitud de 3,1 en la escala de Richter.

Se registró un temblor de magnitud 2,6 a las 4:36 a. m., hora local, a una profundidad de unos 30 km, cerca de la isla de Lanzarote.

El terremoto más fuerte se produjo unas 14 horas después, alrededor de las 6:08 p. m., al oeste de la isla.

Terremotos sacuden las Islas Canarias

Según noticias locales, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España enumeró la ubicación de los temblores bajo la etiqueta geográfica amplia “Atlántico-Canarias”.

Esto significa que ocurrieron en un lugar remoto, en alta mar, en lugar de inmediatamente junto a la costa de la isla.

open image in gallery Los microterremotos son habituales en las Islas Canarias ( Getty/iStock )

No se informaron daños ni se registraron casos significativos de personas que hayan podido sentir el terremoto.

Este sismo se produce tras varios temblores menores ocurridos recientemente en las Islas Canarias. Sin embargo, todos estos sismos registraron una magnitud inferior a 3 en la escala de Richter, lo que los clasifica como microsismos.

Los microsismos no suelen causar daños a la infraestructura y rara vez se sienten, a menos que uno se encuentre muy cerca del epicentro o en un edificio de gran altura.

¿Las Islas Canarias son propensas a los terremotos?

La actividad sísmica es frecuente en los alrededores de las Islas Canarias, especialmente en el canal que une Tenerife y Gran Canaria.

open image in gallery La mayoría de los terremotos que se producen cerca de las Islas Canarias pasan desapercibidos ( Boris Busorgin vía Unsplash )

“Actualmente se producen entre 400 y 500 terremotos al año en esta zona, de los cuales entre 5 y 7 tienen una magnitud superior a 2,5”, declaró el IGN.

“La sismicidad se produce a profundidades comprendidas entre los 0 y los 40 km. Fue en esta zona donde tuvo lugar uno de los mayores terremotos de las Islas Canarias en los últimos 50 años, el 9 de mayo de 1989, con una magnitud de 5,2, que se sintió ampliamente en las islas de Tenerife y Gran Canaria”.

Los terremotos de esta magnitud son poco frecuentes, y la mayoría de los temblores que se producen en alta mar en la región de Canarias suelen pasar desapercibidos para los turistas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO) no incluye advertencias sobre riesgos sísmicos en la zona en su sitio web de consejos para viajeros. Sin embargo, sí advierte sobre fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones repentinas y olas de calor, así como sobre incendios forestales.

Traducción de Olivia Gorsin