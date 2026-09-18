Advierten sobre lluvias potencialmente mortales en gran parte de EE. UU. durante la próxima semana

Se prevé que las lluvias torrenciales amenacen a cientos de millones de personas en gran parte de Estados Unidos durante el fin de semana y la próxima semana.

El patrón de diluvios potencialmente peligrosos comienza este viernes, con alertas por inundaciones emitidas en las regiones del Suroeste, Intermontañosa del Oeste y del Medio Oeste de EE. UU.

Se prevén condiciones similares para el lunes y el martes debido a la intensificación del fenómeno del súper El Niño.

El patrón climático ha provocado que las aguas del Pacífico alcancen temperaturas récord, lo que está generando una mayor cantidad de humedad en la atmósfera, escribió el meteorólogo Ben Noll en el periódico The Washington Post. El cambio climático está exacerbando estos fenómenos extremos.

“Y, en consecuencia, es probable que las tormentas sean más frecuentes a medida que se acerque el invierno, con mayores riesgos de inundaciones y condiciones meteorológicas adversas, especialmente en los estados del sur”, advirtió.

open image in gallery Las previsiones de lluvias intensas para el viernes indican que gran parte de la Región Intermontana y del Suroeste de EE. UU. se verán afectadas ( NWS )

El Oeste intermontano y el Suroeste

Se esperan fuertes lluvias sobre las zonas quemadas en Idaho y Montana hasta el viernes por la noche. Las inundaciones pueden ser un problema en estas zonas, ya que el suelo calcinado no tiene la capacidad de absorber el agua.

Esto ha provocado un empeoramiento de las inundaciones en Nuevo México y California, estados azotados por incendios forestales, en los últimos años. Nuevo México y la región de las Cuatro Esquinas podrían experimentar mayores precipitaciones la próxima semana, a medida que una tormenta se adentra en el oeste del país.

Tres personas murieron el miércoles, entre ellas un niño, tras ser arrastradas por las inundaciones en la Nación Navajo, una reserva india.

Asimismo, tres amigos murieron anteriormente tras las inundaciones repentinas de agosto en el Parque Nacional del Gran Cañón de Arizona, después de las inundaciones repentinas de julio que obligaron a realizar rescates acuáticos en Texas.

open image in gallery Los equipos de búsqueda intentan localizar cadáveres tras las inundaciones registradas en agosto en el Parque Nacional del Gran Cañón de Arizona ( NPS/Facebook )

open image in gallery Las crecidas repentinas de mediados de julio obligaron a realizar rescates acuáticos en Texas ( Departamento de Seguridad Pública de Texas - Región Noroeste/Facebook )

El Medio Oeste

El Alto Medio Oeste podría experimentar fuertes lluvias que provocarían inundaciones repentinas el viernes, advirtieron los meteorólogos federales. “Existe un riesgo leve para algunas zonas de Montana y desde Dakota del Norte y del Sur hasta Minnesota e Iowa”, escribió el NWS (Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU.) en X.

Para el sábado, la amenaza de inundaciones se concentrará hacia el este, en dirección a los estados de la Región de los Grandes Lagos, que también incluye partes de Ontario, Canadá.

Las fuertes lluvias podrían azotar una zona que se extiende desde Nebraska hasta Michigan. Pero las áreas cercanas a las montañas Rocosas, desde Colorado hasta Montana, también podrían verse afectadas.

Los meteorólogos de Colorado indicaron que la zona de la ciudad de Boulder también podría experimentar tormentas eléctricas dispersas el viernes. “Se espera una mayor cobertura e intensidad el sábado”, publicó la oficina del NWS en Boulder en X.

open image in gallery Este fin de semana y hasta la próxima semana, lloverá en EE. UU. desde el noreste hasta la región del Atlántico Medio ( AFP via Getty Images )

El Este

A lo largo de la costa este, las lluvias podrían afectar a los habitantes de ciudades desde Boston hasta Nueva York, Washington D. C., Virginia y Carolina del Norte y del Sur hasta la próxima semana.

La oficina del NWS en Wakefield, Virginia, a unas tres horas al sur de la capital del país, dijo que un frente frío traería consigo la posibilidad de tormentas desde el viernes por la noche hasta el sábado por la mañana.

“El tiempo se mantendrá seco durante la mayor parte del domingo, antes de que regresen las probabilidades de lluvia entre el domingo y el lunes, debido a la llegada de un patrón climático más inestable”, dijo la cuenta de la oficina en X. Añadieron: “Así que, si te gusta el clima cálido y seco, ¡disfrútalo ahora porque se avecinan cambios!”

Adicionalmente, el viernes se emitió una alerta por tormenta eléctrica severa en Raleigh, Carolina del Norte, mientras que Charleston, Carolina del Sur, experimenta un día más de calor antes de un sábado lluvioso.

Traducción de Sara Pignatiello