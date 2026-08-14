Luigi Mangione confiesa asesinato del CEO de UnitedHealthcare: “Le disparé al Sr. Thompson”

Luigi Mangione admitió haber matado a tiros a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, en una impactante confesión ante el tribunal al declararse culpable de los cargos federales derivados del homicidio ocurrido en 2024.

Vestido con un uniforme carcelario de color beige, Mangione le dijo el viernes a una jueza federal que viajó a la ciudad de Nueva York después de ponerse en contacto con la empresa haciéndose pasar por un inversionista que planeaba asistir a una conferencia sobre salud en la que participaría Thompson.

Manifestó que tomó la decisión “después de años de lidiar con un dolor intenso en la espalda”.

“A diferencia de mis interacciones anteriores con las aseguradoras, recibí una respuesta inmediata en menos de una hora”, declaró Mangione ante el tribunal.

Explicó que se armó con una pistola que fabricó con una impresora 3D y a la que le acopló un silenciador.

“Le disparé al Sr. Thompson y murió”, indicó Mangione. “Comprendí que mis acciones le harían temer por su vida o por sufrir lesiones físicas. Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal”.

open image in gallery Luigi Mangione aceptó declararse culpable de dos cargos federales de acoso por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, quien murió baleado en Manhattan en 2024 ( DAVID DEE DELGADO )

A continuación, le dijo a la jueza de distrito Margaret Garnett que se declaraba culpable de los dos cargos federales restantes en su contra.

Los dos cargos federales restantes, es decir acoso que causó la muerte, conllevan una pena máxima de cadena perpetua. Eran los últimos cargos que quedaban en su contra después de que se retiraran varios otros que, de haber sido declarado culpable, podrían haber conllevado la pena de muerte.

Su audiencia de sentencia está programada para el 18 de diciembre.Mangione, de 28 años y graduado de una universidad de la Ivy League, fue buscado durante varios días tras la muerte a tiros de Thompson frente a un hotel de Manhattan, un caso que despertó un fuerte interés público y generó un debate sobre la industria de los seguros de salud en Estados Unidos.

La decisión del acusado llegó cerca de un mes antes del inicio previsto de su juicio en un tribunal estatal de Nueva York por cargos separados relacionados con la muerte de Thompson. Días antes, sus abogados habían solicitado de forma inesperada una audiencia previa al juicio en el caso federal.

En el proceso estatal, Mangione se declaró inocente de ocho cargos, entre ellos asesinato en segundo grado y posesión ilegal de un arma. Estos delitos también podrían derivar en una condena de cadena perpetua.

Desde el comienzo, la defensa sostuvo que los procesos federal y estatal implicaban un doble enjuiciamiento por los mismos hechos. Sus abogados ya habían logrado reducir los cargos contra Mangione en ambos casos.

En el proceso federal, los fiscales habían buscado la pena de muerte al acusarlo de utilizar un arma de fuego para cometer un asesinato, como parte de una directiva del presidente Donald Trump para impulsar de nuevo la aplicación de la pena capital. Sin embargo, a principios de este año, una jueza federal desestimó dos cargos, incluido el que contemplaba la pena de muerte.

En el caso estatal, otro juez también desestimó dos cargos presentados por la fiscalía: asesinato en primer grado y un cargo de terrorismo.

open image in gallery Los abogados defensores Karen Friedman Agnifilo y Marc Agnifilo salen del Tribunal Penal de Manhattan el día de una audiencia del caso federal ( Reuters )

Mangione se graduó de la Universidad de Pensilvania en 2020 y fue el mejor alumno de la promoción de 2016 de la Gilman School, en Baltimore.

Durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024, horas antes de que Thompson asistiera a una reunión anual con inversionistas, Mangione presuntamente mató a tiros al ejecutivo, de 50 años, frente a un hotel de Midtown Manhattan.

Un video registró el momento en que un hombre enmascarado lo sorprendió y le disparó en una acera de Nueva York.

Las autoridades iniciaron entonces una búsqueda que se extendió durante varios días y por distintos estados. El caso captó la atención nacional y aumentó el escrutinio sobre la industria de seguros de salud con fines de lucro en Estados Unidos, así como sobre el presunto motivo de Mangione.

La policía lo detuvo el 9 de diciembre de 2024 en un restaurante McDonald’s de Altoona, Pensilvania. Según los reportes, los casquillos encontrados tras el tiroteo tenían escritas las palabras “negar”, “retrasar” y “deponer”, en referencia a una supuesta práctica de las aseguradoras para rechazar reclamaciones. Las autoridades también afirmaron que encontraron un arma de fabricación casera sin número de serie, conocida como ghost gun, y un cuaderno en el que expresaba su rechazo al sistema corporativo de salud.

El arresto de Mangione y las circunstancias del caso, en medio del descontento por el rechazo de reclamos de seguros y las prácticas de las grandes empresas, lo convirtieron en una especie de antihéroe para algunos seguidores, quienes acudieron a sus audiencias con carteles y camisetas de apoyo.

Sus seguidores también donaron más de 1,5 millones de dólares a un fondo para su defensa legal y enviaron extensas cartas a la cárcel donde permanece detenido.

Traducción de Leticia Zampedri