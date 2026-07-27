Un pasajero de Ryanair que fue parcialmente succionado por la ventanilla rota de un avión aseguró que la aerolínea solo le ha ofrecido cambiar la fecha de su vuelo tras la emergencia ocurrida en pleno vuelo.

Ljubisa Karovic, de 61 años, sufrió lesiones en el cuello y el hombro después de que una ventanilla se rompiera cuando el avión volaba a unos 6.100 metros de altura durante el vuelo FR1879, que cubría la ruta entre Tesalónica, en Grecia, y Memmingen, cerca de Múnich, en Alemania, el 10 de julio.

Su esposa, Svetlana Grković, contó que tuvo que sujetar a su marido y ayudar a introducirlo de nuevo en la cabina, ya que perdía el conocimiento de forma repetida.

El empresario serbio, que ha llevado un collarín cervical durante al menos seis semanas, afirmó que ningún representante de Ryanair se ha comunicado con él desde el incidente. “Lo único que hemos recibido son correos electrónicos dirigidos a mi hijo, que fue quien reservó los vuelos, preguntándonos si queríamos cambiar la reserva y cómo estaba yo, pero nadie de la compañía se puso en contacto conmigo, ni siquiera me llamaron para mostrar preocupación”, declaró al Daily Mail.

Svetlana también aseguró que los miembros de la tripulación “no hicieron nada” y parecían “asustados” mientras los pasajeros intentaban sujetar las piernas de Ljubisa.

El Boeing 737 regresó al aeropuerto de Tesalónica, donde fue recibido por personal médico. Una ambulancia trasladó a Karovic a un hospital.

Otros pasajeros relataron que escucharon un fuerte estruendo, “como el de un neumático al reventar”, antes de que la ventanilla se rompiera.

Ryanair declinó hacer comentarios mientras continúa la investigación sobre el incidente.

No obstante, en declaraciones previas a la prensa, el director financiero del grupo Ryanair, Neil Sorahan, aseguró que "nuestro equipo de atención al cliente ha estado en contacto permanente con la familia desde el incidente".

“Nuestra tripulación hizo un trabajo extraordinario y logró que el avión regresara a Tesalónica. Todos los pasajeros, sin excepción, desembarcaron por sus propios medios. Fue una actuación excelente tanto de la tripulación de cabina como de los pilotos”, añadió.

Traducción de Leticia Zampedri