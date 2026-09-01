1 de cada 6 estadounidenses se considera un “maestro de la parrilla”

Uno de cada seis estadounidenses que hacen parrillada se considera un “maestro de la parrilla” (18 %), según una nueva encuesta.

La encuesta de 5.000 adultos encontró que hacer parrillada no solo es bueno para el estómago, sino también para el ánimo. Uno de cada seis encuestados dice que hacer parrillada le da confianza.

La mitad de quienes hacen parrillada aprendieron sus habilidades de un amigo o familiar (49 %), mientras que un tercio aprendió por su cuenta (32 %).

“Las mejores tradiciones de parrillada no se tratan realmente de una técnica perfecta”, dijo Mark Anderson, de The Grill Dads, socio de Perdue Farms. “Se trata de compartir algo que aprendiste, darle tu propio toque y darle a la gente otra razón para reunirse en la mesa”.

Sin importar a dónde vayas en el país, es común encontrar a la gente preparando versiones locales de sus comidas favoritas en la parrilla.

La parrilla refleja la diversidad del país, desde las hamburguesas, el “Santa Maria style barbecue” de California o el “kalua pork” y “Huli Huli chicken” de Hawái. En otras partes del país se prefieren opciones más clásicas, como el simple pollo a la parrilla.

Sin embargo, hay un área donde los encuestados quieren tener más confianza: cocinar pollo.

En general, las opciones de pollo solo ocupan tres de los 10 platillos favoritos para asar (pechuga 18 %, muslo 14 % y alitas 13 %), y un tercio de los estadounidenses ha evitado asarlo por miedo a arruinarlo.

Otros favoritos incluyen clásicos de la parrillada como las hamburguesas (46 %), los perros calientes (27 %) y el maíz (13 %).

Cuando sí se anima a preparar pollo, los muslos con hueso (43 %), la pechuga sin hueso (33 %) y las tiras de pollo (32 %) son los cortes que más terminan en la parrilla, entre los favoritos del público.

Las recetas de pollo más populares a nivel nacional fueron el pollo teriyaki (29 %), el pollo ahumado (27 %), el pollo con miel y ajo (23 %) y el pollo estilo rostizado (21 %). Además, los encuestados también buscan animarse este verano a probar opciones como el pollo estilo BBQ coreano (15 %), el pollo jerk (15 %) y el pollo cajún (14 %).

“El pollo es el mejor lienzo de cocina del mundo”, dijo Ryan Fey, de Grill Dads. “Sin importar el estado, la cultura, el clima, la edad o el paladar, hay una receta de pollo a la parrilla para todos”.