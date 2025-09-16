Una huelga “indefinida” paraliza el aeropuerto más grande de España

Los viajeros con destino a Madrid tendrán que lidiar con retrasos en los vuelos y largas colas después de que el personal de seguridad de los aeropuertos iniciara este fin de semana una huelga “indefinida”.

Se prevé que la huelga “de tiempo completo” del personal de control de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cause alteraciones graves en las operaciones.

El domingo (14 de septiembre), el operador aeroportuario español Aena comunicó en X: “Debido a la convocatoria de huelga de personal de seguridad de la empresa Trablisa en AS Madrid-Barajas, los tiempos de paso por el control de seguridad se están viendo incrementados.

Lamentamos las molestias”.

Los viajeros informaron en las redes sociales filas de hasta 90 minutos, incluso algunos perdieron vuelos al quedar atrapados en el “caos” de la Terminal 4.

Según los sindicatos, unos 800 trabajadores de la empresa española de seguridad privada Trablisa están en huelga por la insuficiencia de sus salarios y condiciones laborales, tras la ruptura de las negociaciones.

Alejandro Corredera Arriaga, portavoz del comité de huelga de Madrid, afirmó que la gran carga de trabajo del personal de Barajas “supera con creces” la del personal de otros aeropuertos, informó el medio español El Periódico.

Trablisa solicitó al Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de Madrid que declare la huelga “ilegal y abusiva”, ya que argumenta que solo 21 de los más de 850 empleados de seguridad trabajan realmente en Madrid-Barajas, añade el medio.

Se prevé que la huelga iniciada el 14 de septiembre continúe hasta que Trablisa y los sindicatos lleguen a un acuerdo.

Las compañías aéreas recomiendan a los pasajeros que lleguen pronto a Madrid-Barajas para evitar retrasos.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas es el aeropuerto más grande de España tanto por tamaño como por tráfico de pasajeros.

La aerolínea española Iberia dijo en X: “Por huelga ajena a Iberia del personal de seguridad en el aeropuerto de Madrid, el acceso al aeropuerto presenta demoras. Te recomendamos llegar con mayor antelación y facturar sin coste tu equipaje de mano para agilizar el paso por el control de seguridad”.

Un viajero escribió en las redes sociales que ayer hubo un “caos total en la Terminal 4”.

“Logré pasar por el aeropuerto de Madrid [...] Caos hoy porque los empleados de seguridad decidieron ir a huelga”, señaló otro.