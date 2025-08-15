Turista escocés enfrenta fuerte multa por robar piedras en Pompeya

Un turista británico fue sorprendido al salir de Pompeya con una mochila llena de piedras y ahora enfrenta una fuerte multa de las autoridades italianas.

El hombre, un escocés de 51 años, llevaba seis fragmentos robados —cinco piedras y un ladrillo— sustraídos ilegalmente del sitio arqueológico romano.

Un guía lo denunció después de verlo “recoger trozos de pavimento” durante una visita nocturna y alertar a las fuerzas del orden.

El jueves (14 de agosto), un portavoz informó que los carabineros detuvieron al hombre fuera del sitio arqueológico de Pompeya, cerca de la estación Villa dei Misteri EAV.

Los agentes recuperaron los objetos y los devolvieron al parque, mientras que el turista fue denunciado por robo agravado.

El hombre, cuya identidad no se reveló, podría enfrentar una citación para ser juzgado, con una posible condena de hasta seis años de prisión y una multa máxima de 1.630 dólares.

Gabriel Zuchtriegel, director del Parque Arqueológico de Pompeya, declaró: “Felicitaciones y agradecimientos al atento guía turístico, a nuestros excelentes custodios y personal de seguridad, y a los Carabinieri por este esfuerzo conjunto para proteger nuestro patrimonio”.

Sin embargo, el hallazgo podría haber librado al escocés de una vida marcada por la superstición.

La antigua ciudad, destruida por el monte Vesubio en el 79 d. C., tiene desde hace tiempo la fama de traer mala suerte a quienes roban sus reliquias.

En 2020, una turista devolvió artefactos que robó de Pompeya 15 años antes, alegando que los objetos estaban “malditos”.

La canadiense arrepentida afirmó que la mala suerte atormentó a su familia desde que robó azulejos del yacimiento cuando tenía poco más de 20 años.

En un intento por aplacar la furia de “los dioses”, la mujer, que se identificó como Nicole, devolvió los objetos a una agencia de viajes dentro de un sobre que también incluía una carta de disculpa.

Nicole afirmó que temía que el robo de dos mosaicos, un trozo de cerámica y partes de un ánfora fuese la causa de la ruina económica de su familia y de que a ella le diagnosticaran dos veces cáncer de mama, lo que la llevó a someterse a una doble mastectomía.

