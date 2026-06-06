Mundial plantea un desafío de seguridad sin precedentes, ¿Está listo Estados Unidos?

La Copa Mundial, un coloso de 48 equipos y 104 partidos que comienza la próxima semana en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, plantea un desafío de seguridad sin precedentes, con más países, más partidos y una huella territorial mayor que nunca.

También llega con el telón de fondo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el aumento de la violencia política en el entorno del presidente Donald Trump y el crecimiento de los temores a interrupciones impulsadas por la inteligencia artificial, lo que crea un entorno de amenazas complejo para las autoridades.

La supervisión del amplio dispositivo de seguridad recae en una legión de agencias federales, departamentos de policía estatales y locales y entidades privadas. Sus responsabilidades van desde asegurar estadios y zonas de aficionados hasta escoltar a los equipos y proteger a dignatarios.

Sus herramientas incluyen drones cazadores que pueden disparar redes sobre objetos en espacio aéreo restringido, perros robot que inspeccionan bolsos, camiones gigantes de rayos X y miles de cámaras impulsadas por IA enfocadas en espacios públicos que pronto estarán abarrotados de aficionados.

En Estados Unidos, son “78 Super Bowls en 39 días”, afirmó Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de Trump para la Copa del Mundo, que supervisa el esfuerzo de múltiples agencias.

“Nunca ha habido un verano como este en la historia estadounidense desde el punto de vista de la seguridad”, sostuvo Giuliani, hijo del exalcalde de la ciudad de Nueva York Rudy Giuliani.

“Estamos tan preparados como podemos estar”.

Una colaboración de seguridad sin precedentes

El torneo tiene la misma designación federal de seguridad de alto nivel que el Super Bowl, apenas por debajo de una investidura presidencial o una convención política nacional, lo que garantiza la coordinación federal, estatal y local. Coincide con otros grandes eventos vinculados al 250.º aniversario de la fundación de Estados Unidos.

Hasta ahora, indicó Giuliani, no hay amenazas creíbles.

El Departamento de Seguridad Nacional, centrado en la ofensiva de Trump para reforzar la aplicación de las leyes migratorias y afectado por una interrupción de fondos que apenas se resolvió recientemente, calcula que hasta 7 millones de personas visitarán Estados Unidos por la Copa del Mundo.

El Servicio Secreto de Estados Unidos, bajo escrutinio tras fallas de seguridad y atentados contra la vida de Trump, está a cargo de proteger a los líderes mundiales que acudan a alentar a sus países. Trump ha manifestado interés en asistir a un partido.

“Me siento muy cómodo con dónde estamos, y sentimos que tenemos una misión de cero fallas”, dijo esta semana en una audiencia ante el Congreso el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, al señalar que el Servicio Secreto tenía un déficit de aproximadamente 860 agentes. “Pero va a ser complicado”.

El FBI ha pasado dos años elaborando su plan de seguridad, incorporando lecciones de otros grandes eventos como el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s y el Año Nuevo en Nueva York, y probándolas en otros más pequeños, incluido el desfile del Día de Israel la semana pasada.

“Nos preparamos para el peor día. Y así es como afrontamos cualquier evento”, le dijo a The Associated Press el agente especial a cargo del FBI en Nueva York, Amit Kachhia-Patel.

Para ayudar a cubrir los costos de seguridad, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ha distribuido 625 millones de dólares a las 11 ciudades anfitrionas en Estados Unidos. Otros 250 millones de dólares se destinan a rastrear y neutralizar drones sospechosos.

El desembolso de esos fondos se retrasó por la demora en la financiación del departamento, que el gobierno republicano ha argumentado que obstaculizó la planificación de seguridad.

Otros involucrados en el esfuerzo de planificación señalaron que el gobierno federal podría haber desempeñado un papel más directo incluso antes del cierre.

John Cohen, funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que ha estado informando a líderes estatales antes de los partidos, comentó que el gobierno estuvo en gran medida ausente de las reuniones de planificación el año pasado y no comenzó a compartir inteligencia sobre amenazas con las regiones anfitrionas hasta hace poco.

“Con un evento de esta magnitud, uno esperaría que el gobierno federal hubiera desempeñado un papel más activo”, expresó Cohen. “Se sintió como una oportunidad perdida para mostrar esa colaboración”.

Amenazas cambiantes de drones e IA

En enero, miles de funcionarios involucrados en la seguridad de la Copa del Mundo se reunieron para realizar ejercicios que simulaban avalanchas de multitudes, ataques con vehículos y tiroteos masivos.

Un mes después, Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra con Irán.

“El panorama de seguridad cambió de manera fundamental”, afirmó Stefano Ritondale, director de inteligencia de Artorias, una empresa de inteligencia de defensa no involucrada en los preparativos de seguridad. “Hay una gran diferencia entre prepararse para un radical solitario que embiste con su auto un lugar público y un terrorista financiado por un país extranjero con el que estamos en guerra”.

Entre las mayores preocupaciones están los drones.

Desde la última Copa del Mundo en Qatar en 2022, los drones se han convertido en un arma destacada en conflictos, incluida la guerra de Rusia en Ucrania y el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

“Si hay una amenaza que me quita el sueño, es la de los drones”, declaró la comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, cuyo departamento se está asociando con el FBI para mitigar drones.

Los drones están prohibidos sobre los estadios y las zonas de aficionados, y Kachhia-Patel señaló que el FBI cuenta con un “conjunto completo de opciones” para frustrar incursiones. Incluyen agentes que vigilan el cielo y una “variedad de medios” para derribar los dispositivos de forma segura, explicó sin dar más detalles.

En los días de partido, el FBI activará centros de operaciones conjuntas en cada ciudad anfitriona, reuniendo a agencias de seguridad locales, estatales y federales para monitorear e investigar amenazas.

Una oportunidad de gol para la tecnología privada

Algunas empresas de IA se han presentado ante departamentos de policía en ciudades anfitrionas, prometiendo analizar datos y vigilancia en los días de partido para prevenir amenazas, incluido el comportamiento indisciplinado de aficionados.

El departamento de policía de Kansas City, Missouri ha contratado a Peregrine Technologies, que promete filtrar datos policiales e información disponible públicamente, como ubicaciones de entrenamientos de equipos y la afiliación nacional de bares populares, para anticiparse a posibles conflictos.

En Dallas, una reciente actualización tecnológica de 120 millones de dólares dotará a la policía local de cámaras corporales capaces de traducir en tiempo real, lo que ayudará a las fuerzas del orden a comunicarse con visitantes internacionales que pronto llegarán a la región.

Además, varias empresas de detección y mitigación de drones se están sumando a los esfuerzos para ayudar a las agencias federales a asegurar los cielos.

“Si hacemos bien nuestro trabajo”, añadió Giuliani, “nadie estará hablando de seguridad en la Copa del Mundo”.

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Santana informó desde Washington. La periodista de The Associated Press Alanna Durkin Richer en Washington contribuyó a este informe.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa