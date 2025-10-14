Un video muestra el impactante momento en que un trabajador aeroportuario pierde el control de una manguera de repostaje y rocía litros de combustible altamente inflamable sobre un avión de American Airlines y la pista del aeropuerto de Dallas-Fort Worth (DFW) durante el fin de semana.

Un video compartido en redes sociales muestra cómo la manguera se mueve violentamente bajo el avión y arroja combustible durante más de un minuto mientras el trabajador lucha por recuperar el control antes de retroceder.

El aterrador incidente ocurrió el sábado mientras el trabajador recargaba combustible en un avión de American Eagle estacionado en una puerta de la terminal E del aeropuerto tejano. Nadie resultó herido.

American Airlines confirmó el incidente en un comunicado a The New York Post.

“Estamos investigando el incidente con el aeropuerto de DFW y el contratista de abastecimiento de combustible del aeropuerto, Menzies, y trabajamos juntos en la limpieza según el procedimiento”, según el comunicado.

open image in gallery Un trabajador del aeropuerto perdió el control de una manguera de repostaje y roció litros de combustible inflamable en un avión durante el fin de semana ( Dallas Fort Worth Airport )

open image in gallery Un video compartido en las redes sociales muestra cómo la manguera se agita violentamente bajo el avión mientras expulsa litros de combustible ( Dallas Fort Worth Airport )

Un portavoz del aeropuerto de Dallas-Fort Worth declaró al Post que los sistemas de seguridad del aeropuerto contuvieron rápidamente el material vertido y que se hizo limpieza en la superficie.

Aún no se ha determinado la cantidad exacta de combustible derramado.

Traducción de Olivia Gorsin