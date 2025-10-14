Stay up to date with notifications from The Independent

Trabajador empapa de gas un avión de American Airlines y la pista del aeropuerto de Dallas

Aún no se ha determinado la cantidad exacta de combustible derramado

Andrea Cavallier
Martes, 14 de octubre de 2025 16:47 EDT
Un trabajador del aeropuerto de Dallas-Fort Worth empapa de gas un avión de American Airlines y la pista tras perder el control de la manguera de repostaje
Un video muestra el impactante momento en que un trabajador aeroportuario pierde el control de una manguera de repostaje y rocía litros de combustible altamente inflamable sobre un avión de American Airlines y la pista del aeropuerto de Dallas-Fort Worth (DFW) durante el fin de semana.

Un video compartido en redes sociales muestra cómo la manguera se mueve violentamente bajo el avión y arroja combustible durante más de un minuto mientras el trabajador lucha por recuperar el control antes de retroceder.

El aterrador incidente ocurrió el sábado mientras el trabajador recargaba combustible en un avión de American Eagle estacionado en una puerta de la terminal E del aeropuerto tejano. Nadie resultó herido.

American Airlines confirmó el incidente en un comunicado a The New York Post.

“Estamos investigando el incidente con el aeropuerto de DFW y el contratista de abastecimiento de combustible del aeropuerto, Menzies, y trabajamos juntos en la limpieza según el procedimiento”, según el comunicado.

Un portavoz del aeropuerto de Dallas-Fort Worth declaró al Post que los sistemas de seguridad del aeropuerto contuvieron rápidamente el material vertido y que se hizo limpieza en la superficie.

Aún no se ha determinado la cantidad exacta de combustible derramado.

Traducción de Olivia Gorsin

