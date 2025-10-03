Ryanair advierte que 100.000 pasajeros podrían sufrir cancelaciones de vuelos por huelga en Francia

El director ejecutivo de Ryanair, Michael O’Leary, advirtió que alrededor de 100.000 pasajeros podrían verse afectados por cancelaciones durante la huelga de controladores aéreos en Francia, prevista entre el 7 y el 10 de octubre.

Según explicó al blog Sky Money, la aerolínea de bajo coste prevé cancelar unos 600 vuelos en los dos primeros días del paro.

“La medida afectará a unos 100.000 pasajeros”, declaró O’Leary, quien también añadió que la próxima huelga le costará a la aerolínea cerca de 24,5 millones de dólares.

El sindicato francés de controladores aéreos SNCTA planea una huelga del 7 al 10 de octubre ( Getty/iStock )

El SNCTA, el sindicato de controladores más grande de Francia, mantiene una larga lista de quejas. En un comunicado denunció que desde hace varios años, la gestión del control del tráfico aéreo se ha caracterizado por “la desconfianza, prácticas punitivas y métodos de gestión brutales”.

Entre sus principales reclamos se encuentra la recuperación del poder adquisitivo, que, aseguran, ha sido erosionado por la inflación.

De acuerdo con O’Leary, las aerolíneas británicas serán las más afectadas por su cercanía con Francia.

Además, advirtió que los vuelos que crucen el espacio aéreo francés hacia destinos como España, Italia y Grecia también sufrirán interrupciones durante los días de huelga.

El ejecutivo ha criticado en reiteradas ocasiones a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien acusa de no proteger los sobrevuelos en contextos de huelgas nacionales.

“Si la presidenta ‘von Retrasos’ no va a proteger los sobrevuelos durante huelgas de los controladores, entonces debería hacerse a un lado y dejar que alguien competente haga el trabajo”, declaró.

Y añadió: “Los pasajeros que vuelan de Londres a Roma o de Bruselas a Madrid no deberían ser rehenes cada vez que hay una huelga nacional del control aéreo”.

El director ejecutivo de Ryanair instó a los pasajeros a dirigir sus quejas por las cancelaciones y retrasos de vuelos tanto a los ministros de transporte como a la Comisión Europea.

EasyJet se sumó a las críticas contra la huelga del control aéreo francés. Su director ejecutivo, Kenton Jarvis, aseguró que pasajeros y tripulación “llevan demasiado tiempo” sufriendo las consecuencias de estas interrupciones.

“Instamos al nuevo responsable de la aviación francesa a actuar con urgencia, reforzar la resiliencia del sistema y proteger los sobrevuelos en días de huelga”, pidió Jarvis, al señalar que miles de viajeros que no despegan ni aterrizan en Francia terminan igualmente afectados.

Y advirtió: “Necesitamos medidas ahora, para que el resto de Europa no quede rehén cada vez que los controladores franceses decidan ir a huelga”.

Por su parte, un vocero del Departamento de Transporte del Reino Unido declaró a Sky: “El espacio aéreo es soberano, y corresponde a cada Estado decidir cómo gestionarlo de la mejor manera posible.

Somos conscientes de que las huelgas pueden generar interrupciones para pasajeros y aerolíneas, pero los aeropuertos cuentan con planes de resiliencia para reducir su impacto”.

Traducción de Leticia Zampedri