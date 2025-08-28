La esposa de la estrella de Hollywood Bruce Willis anunció esta semana que la familia había tomado la difícil decisión de trasladarle fuera de su casa a medida que avanza su demencia frontotemporal.

A Willis (70), se le diagnosticó este trastorno cerebral degenerativo en febrero de 2023. Esta semana, se anunció que estaba viviendo en una casa de una sola planta con un equipo de cuidados a tiempo completo, a medida que su estado se volvía más complejo.

Su esposa, Emma Heming Willis (47), dijo que ha intentado garantizar la continuidad de su familia llevando a sus hijas a desayunar y cenar con su padre. La pareja tiene dos hijas, Mabel (13) y Evelyn (11).

La esposa del también actor de Duro de matar dijo que su marido habría querido que la vida de sus hijas no se viera afectada por los ajustes en su hogar.

“Bruce querría eso para nuestras hijas”, declaró a ABC News, y continuó: “Él querría que estuvieran en un hogar más adaptado a las necesidades de ellas, no a las suyas”.

El actor Bruce Willis y su esposa Emma Heming Willis son vistos en Nueva York en octubre de 2019. Esta semana, su esposa anunció que la familia había tomado la difícil decisión de trasladarlo fuera de su casa a medida que progresa su demencia frontotemporal ( Getty Images for Film at Lincoln )

Aquí examinamos más de cerca esta enfermedad, también conocida como DFT.

¿Qué es la DFT?

La demencia frontotemporal es un término genérico que engloba las enfermedades cerebrales que afectan principalmente a los lóbulos frontal y temporal del cerebro, según la Mayo Clinic. Afecta a la personalidad, el comportamiento y el lenguaje, y empeora con el tiempo, según la organización benéfica Dementia UK.

La organización señaló que la DFT es una forma “rara” de demencia que afecta solo a una de cada 20 personas con diagnóstico de demencia.

La familia de Willis anunció por primera vez su diagnóstico de afasia en marzo de 2022. La afasia es un trastorno del lenguaje que dificulta la capacidad de una persona para expresar y comprender el lenguaje.

Bruce Willis abraza a una de las hijas que comparte con la actriz Demi Moore, Tallulah Willis, en esta foto publicada en las redes sociales el 22 de junio de 2025. La estrella tiene cinco hijas ( Tallulah Willis/Instagram )

¿Qué causa la DFT?

Según Dementia UK, la DFT está causada por una “acumulación anormal de proteínas en el cerebro” que daña las células. No se sabe por qué se produce esta acumulación, pero se cree que tiene un vínculo genético en aproximadamente un tercio de las personas diagnosticadas.

La DFT es más frecuente en personas de entre 40 y 60 años, pero también puede afectar a personas más jóvenes o mayores, según la organización benéfica.

El NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido) afirma que, al igual que otras formas de demencia, la DFT tiende a desarrollarse lentamente y a empeorar gradualmente con el paso de los años.

¿Cuáles son los síntomas de la DFT?

Existen dos tipos de demencia frontotemporal: la variante conductual de la DFT (bvDFT) y la afasia progresiva primaria (APP).

La bvDFT, que es el resultado de daños en los lóbulos frontales del cerebro, causa principalmente problemas de comportamiento y personalidad.

Por otro lado, la APP causa problemas de lenguaje cuando se producen daños en los lóbulos temporales a ambos lados de la cabeza, cerca de las orejas.

Alzheimer's UK afirma que los síntomas de la DFT son "muy diferentes" a los de otros tipos más comunes de demencia, como la pérdida de memoria cotidiana, y añade que, en las primeras fases de la enfermedad, muchas personas aún pueden recordar acontecimientos recientes.

En un comunicado anterior, la familia de Willis afirmó que los problemas de comunicación son solo uno de los síntomas de la enfermedad que padecía el actor.

El NHS afirma que la DFT también puede causar problemas físicos, como movimientos lentos o rígidos, pérdida del control de la vejiga, pérdida del control de los intestinos, debilidad muscular o dificultad para tragar.

Bruce Willis y su exesposa, la actriz Demi Moore, aparecen hablando en esta foto publicada en las redes sociales el 19 de marzo de 2024. Moore y Willis estuvieron casados de 1987 a 2000 ( Instagram: @demimoore )

¿Cómo se trata la DFT?

Según Dementia UK, no aún no existe prevención ni cura para la DFT, y a menudo es mejor “centrarse en estrategias prácticas para ayudar a la persona a vivir lo mejor posible con el diagnóstico”.

La familia de Willis afirmó en un comunicado anterior que la falta de tratamiento para la enfermedad era "una realidad que [esperaban pudiera] cambiar en los próximos años” con nuevas investigaciones.

Añadieron que, a medida que avance la enfermedad del actor, esperan que la atención de los medios de comunicación sirva para concienciar más sobre la DFT.

“Sabemos de corazón que, si pudiera, querría hacer un llamado a la atención mundial y conectar con quienes también se enfrentan a esta enfermedad debilitante, así como entender cómo afecta a las personas y a sus familias”, afirmaron. Añadieron: “Bruce siempre ha encontrado la alegría en la vida, y ha ayudado a todos los que conoce a hacer lo mismo”.

Traducción de Sara Pignatiello