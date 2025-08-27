El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce ha dejado a los fans hablando de un detalle bastante grande: el anillo.

Swift y Kelce anunciaron el martes la noticia tras dos años de noviazgo en una publicación conjunta de Instagram, con el pie de foto: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”.

Compartieron varias fotos de la propuesta de matrimonio, la cual ocurrió en un jardín bajo un arco cubierto de flores, e incluyeron un primer plano del anillo de compromiso: un diamante redondo de talla en brillante, de mina antigua y engastado en bisel de oro amarillo, según Vogue. El propio Kelce trabajó con la artista joyera Kindred Lubeck, de la empresa Artifex Fine Jewelry, para diseñar el anillo.

Los detalles adicionales sobre el anillo —al igual que los de la propuesta— no han sido divulgados al público. Sin embargo, varios expertos han opinado sobre las posibles especificaciones.

En declaraciones a The Independent, Rich Goldberg, de la joyería Safian & Rudolph Jewelers, calificó el anillo de compromiso de “tan clásico y extravagante como la propia estrella del pop”.

open image in gallery Un primer plano del anillo con el que Kelce pidió matrimonio a Swift ( Instagram/@taylorswift )

“Según las escasas fotos de que disponemos, el diamante central parece ser una talla cojín alargada de unos cinco o seis quilates”, añadió, y continuó: “Un diamante con esta forma también podría ser una talla brillante de 'talla europea', que es esencialmente un diamante antiguo, con forma de cojín. El engaste parece de oro amarillo y es más ancho en la parte superior, estrechándose hacia abajo con grabados a los lados, posiblemente con un par de piedras preciosas muy pequeñas incrustadas”.

“Esto confiere al anillo un aspecto vintage, que es atemporal, en lugar de algo de moda. Un estilo de anillo realmente hermoso, perfecto para la vida de una showgirl”, concluyó.

Por su parte, Steven Singer, de la joyería Steven Singer Jewelers, también se ha pronunciado al respecto, y declaró a The Independent que hace un año había predicho que a Swift le gustaría una piedra alargada.

open image in gallery Travis Kelce y Taylor Swift están comprometidos ( AP )

“Parece de 7,5 quilates y engastado en una reproducción decorativa antigua con grabados y oro de 14 o 18 quilates, u oro rosa”, dijo Singer. Tras acotar que es difícil saber las especificaciones exactas a partir de las fotos, prosiguió: “El precio del anillo depende de quién lo vendió, y si fue al por menor o no. Probablemente costó entre 1,5 y 2 millones de dólares. Para nosotros habría sido un millón de dólares”, expresó.

Otros expertos, entre ellos Laura Taylor, de Lorel Diamonds, y Nilesh Rakholia, de Abelini, también estimaron que el nuevo accesorio de Swift valdría alrededor de $1 millón, dependiendo del color, la claridad y la talla del diamante.

“El anillo es atemporal, y las tendencias han cerrado el círculo: el oro amarillo es el preferido y el oro blanco y el platino se usan menos, como ocurre cada dos décadas. Ahora la tendencia en joyas se inspira en los años 70 y 80, y favorece un aspecto retro que sea discreto, clásico, y con una montura austera”, continuó Singer.

“Un anillo así marcará definitivamente tendencia cuando la gente lo asocie con Taylor y estoy seguro de que muchas mujeres querrán algo similar. Tenemos diseños similares y ahora calibraremos la demanda”, manifestó.

Singer, que el año pasado ofreció públicamente a Kelce un anillo de $1 millón hecho a medida para la propuesta, deja la puerta abierta a una posible colaboración con la pareja:

“Si quieren trabajar con nosotros para diseñar las alianzas de boda, nos sentiríamos honrados de participar en su compromiso e igualaríamos el precio como donación a una organización benéfica de su elección”, afirmó Singer.

Traducción de Sara Pignatiello