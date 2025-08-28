Emma Heming Willis, esposa del actor Bruce Willis, tomó la dolorosa decisión de trasladarlo fuera del hogar familiar ante el progreso de su enfermedad.

Willis, de 70 años, fue diagnosticado en febrero de 2023 con demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad poco común que, según el NHS, afecta el comportamiento y el lenguaje, y empeora con el tiempo.

Debido a la naturaleza degenerativa del trastorno, Heming, de 47 años, explicó que su esposo habría querido que la vida de sus hijas no se viera alterada por las adaptaciones necesarias en la vivienda.

La modelo y empresaria, de 47 años, explicó que esta decisión fue tomada pensando en el bienestar de sus hijas.

“Bruce querría eso para nuestras hijas”, declaró a Diane Sawyer en el especial de ABC Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey.

“Él querría que ellas vivieran en un hogar adaptado a sus necesidades, no a las suyas”.

Actualmente, el actor vive en una casa de una sola planta acompañado por un equipo de cuidados a tiempo completo, debido a que sus necesidades se han vuelto más complejas e intensas con el avance de la enfermedad.

Heming, quien calificó la decisión como “la más difícil” de su vida, aseguró que ha procurado mantener la rutina familiar, llevando a sus hijas a desayunar y cenar con su padre, además de visitarlo con frecuencia.

“Cuando lo visitamos, solemos estar al aire libre o vemos una película”, explicó Heming. “Se trata simplemente de estar presentes y mantener una conexión con Bruce”.

“Es un hogar lleno de amor, calidez, cuidados y risas. Ha sido hermoso ver eso. Ver cómo tantos amigos de Bruce siguen estando presentes, trayendo vida, alegría y buenos momentos”.

Al compartir una actualización sobre el estado de salud del actor, añadió: “Bruce no ha perdido su movilidad. Goza de muy buena salud en general. Es solo su cerebro el que le está fallando”, agregó.

Explicó que su capacidad para comunicarse “se está desvaneciendo”, pero que la familia ha “aprendido a adaptarse”.

Emma Heming Willis escriBIÓ un nuevo libro sobre su experiencia como cuidadora, titulado: The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path.

“Tenemos una forma de comunicarnos con él, que es... una forma diferente”.

El actor ha mantenido una relación cercana con su exesposa Demi Moore, con quien tiene tres hijas: Rumer, Scout y Tallulah. La familia ha calificado la demencia frontotemporal como una “enfermedad cruel” para la cual no existe cura.

A comienzos de este año, Rumer, de 37 años, habló abiertamente sobre lo difícil que ha sido no poder conversar con su padre como solía hacerlo.

En una emotiva publicación por el Día del Padre, Rumer escribió: “Hoy es un día difícil. Siento un profundo vacío en el pecho por no poder hablar contigo, contarte todo lo que estoy haciendo y lo que pasa en mi vida. Abrazarte, preguntarte sobre la vida, tus historias, tus luchas y tus logros”.

Además, dejó entrever la pérdida de memoria de su padre: “Ojalá te hubiera hecho más preguntas cuando todavía podías contarme todo”.

Traducción de Leticia Zampedri