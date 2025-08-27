Vestido de novia, damas de honor y primer baile: ¿cómo podría verse la boda de Taylor Swift?

Es una historia de amor, y ella dijo que sí.

Taylor Swift y Travis Kelce volvieron locos a los swifties cuando anunciaron su compromiso sorpresa el martes por la noche. “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, dijo la superestrella del pop a sus seguidores en Instagram, junto a una foto de ella luciendo un gigantesco anillo de diamante redondo de talla brillante y corte europeo, que Kelce diseñó él mismo.

Celebridades de todos los ámbitos han felicitado a la pareja por la feliz noticia; el príncipe y la princesa de Gales están entre los que les ha gustado la publicación; la intérprete de 'Espresso', Sabrina Carpenter, lo volvió a compartir en sus historias de Instagram; e incluso Donald Trump —uno de los críticos más acérrimos de Swift— dijo que deseaba a la cantante y al jugador de los Kansas City Chiefs “mucha suerte” cuando le preguntaron por la noticia durante una reunión de gabinete.

A la espera de la ceremonia del siglo, he aquí todas las predicciones actuales sobre el gran día de Swift:

¿Quién formará parte del cortejo nupcial de Taylor Swift?

open image in gallery Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso tras dos años de relación ( Instagram/@taylorswift )

Swift tiene un amplio círculo de amigos de la lista A, entre ellos las hermanas Haim (Este, Danielle y Alana), la cantante de 'Summertime Sadness' Lana del Rey, y la rapera Ice Spice, con quien asistió al Super Bowl de 2024. Pero la favorita para ser la dama de honor de Swift es la estrella del pop Selena Gomez, con quien mantiene una amistad desde hace más de 15 años. Ambas se conocieron en 2008, cuando Swift salía con Joe Jonas y Gomez con su hermano Nick. Si no fuera por Gomez, otra posible candidata sería la mejor amiga de la infancia de Swift, Abigail Anderson Berard, a quien conoció el primer día de clase de inglés en secundaria con solo 15 años.

En cuanto a Kelce, es casi seguro que su hermano mayor, Jason, será su padrino.

¿Quién estará en la lista de invitados?

Dado que Swift y Kelce tienen círculos de amigos muy amplios, es poco probable que la lista de invitados sea pequeña, aunque es posible que decidan mantener la ceremonia en privado y en un ambiente íntimo, limitado a familiares y amigos cercanos.

Sin embargo, es más que probable que haya una gran fiesta de recepción en la que los fans pueden esperar una lista de invitados que rivalice con la de la Met Gala.

Jack Antonoff, colaborador de Swift desde hace años, y su esposa, la actriz Margaret Qualley, estarán presentes, al igual que Gomez, aunque no sea la dama de honor de Swift.

open image in gallery (De izquierda a derecha) Lena Dunham, Selena Gomez, Jack Antonoff y Margaret Qualley están entre los posibles invitados a la boda de Swift y Kelce ( Getty )

Es probable que la actriz, escritora y directora Lena Dunham también sea una de las invitadas, a pesar de su historia con Antonoff: ambos tuvieron una relación seria entre 2012 y 2018. Swift fue dama de honor en la boda de 2021 de la estrella de Girls con el músico Luis Felber.

También se espera la asistencia del mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, el amigo de la infancia de Kelce convertido en chef personal, Kumar Ferguson, las hermanas Haim, la cantautora Gracie Abrams, Del Rey, Carpenter, Zoë Kravitz y la modelo Gigi Hadid.

¿Qué se pondrá Swift?

Versace, Stella McCartney y Vivienne Westwood son solo algunas de las grandes casas de moda que la gente predice que colaborarán con la cantante de 'Blank Space' el día de su boda.

La influencer Ambar Driscoll señaló que Swift ha estado vistiendo “mucho Vivienne Westwood” últimamente, y añadió: “Quizá sea [un vestido] hecho a la medida, pero no lo sé. Puede que no sea tan interesante, pero será muy de su estilo”.

A lo largo de los años, Swift ha lucido una buena cantidad de vestidos blancos, ya sea en galas de premios o en videos musicales. En los Grammy 2024, lució un vestido blanco de Schiaparelli sin tirantes, con corpiño y abertura hasta el muslo. En el video musical de 'Willow', lució un sencillo slip dress de la colección Ready To Wear Otoño 20 de Zimmerman, y en su posterior video musical de 'I Bet You Think About Me', un vestido de novia floral sin tirantes diseñado por Nicole + Felicia.

open image in gallery Taylor Swift lució un vestido de Schiaparelli largo hasta el suelo y sin tirantes en los Grammy 2024 ( AFP via Getty Images )

Estos diseños han llevado a muchos a suponer que su vestido de novia se inspirará en ellos, destacando su preferencia por las siluetas románticas y femeninas.

¿Qué canción sonará durante el primer baile de la pareja?

Con el vasto catálogo musical de Swift, a la pareja ciertamente no le faltan opciones para para su primer baile, aunque muchos fans están especulando que el tema elegido será su canción 'So High School', de 2024, o incluso su éxito de 2008 'Love Story'.

Sin embargo, es más probable que no elijan una de las canciones de Swift y, en su lugar, bailen otro clásico, de alguna de las influencias musicales de la cantante, como Joni Mitchell o Paul McCartney.

Por otro lado, dada la reputación de Swift de convertir los hitos de la vida en música, se especula con que marcará la ocasión con una nueva canción original. Tal vez la pregrabe si ese es el caso, pero hay muchas probabilidades de que no esté disponible para el público.

¿Cuándo se celebrará la boda?

Se desconoce si la pareja se casará el año que viene o si esperará hasta 2027 o más tarde, aunque el sitio de apuestas Free Bets Casino da muchas más probabilidades a una boda en 2026.

Traducción de Sara Pignatiello