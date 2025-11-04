Sydney Sweeney responde a los comentarios de Trump sobre polémico anuncio de American Eagle

Sydney Sweeney ha roto su silencio sobre su polémico anuncio de jeans de American Eagle.

La actriz (28) habló por primera vez de las reacciones que suscitó su campaña para American Eagle en julio, después de que su juego de palabras con “jeans” y “genes” (dos palabras cuya pronunciación en inglés es muy similar) suscitara un debate sobre la raza y los cánones de belleza.

“Hice un anuncio de jeans. La respuesta definitivamente fue una sorpresa, pero honestamente me encantan los jeans. Son lo único que uso. Me visto con jeans y camiseta todos los días de mi vida”, dijo Sweeney en una entrevista con la revista GQ publicada el martes.

Sweeney también dijo que era “irreal” que el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el vicepresidente J. D. Vance, le mostraran su apoyo en medio de las reacciones en su contra.

Cuando se le preguntó su opinión sobre los elogios de Trump, Sweeney respondió que no estaba siguiendo de cerca la situación.

“Dejé el teléfono a un lado. Filmaba todos los días, y ahora estoy rodando Euphoria. Trabajo 16 horas al día, y no llevo el teléfono al plató, así que trabajo y luego me voy a casa a dormir. Realmente no vi mucho”, explicó.

Trump (79) calificó la campaña de Sweeney como el “anuncio más sexy de la historia” después de que aparecieran en Internet los registros de votación que revelan que la estrella de Euphoria está registrada como republicana.

“¿Está registrada como republicana? Ahora me encanta su anuncio”, dijo Trump a los periodistas en agosto, y añadió: “Si Sydney Sweeney es republicana, creo que su anuncio es fantástico”.

Glen Powell, compañero de reparto de Sweeney en Con todos menos contigo, también se pronunció recientemente en apoyo de la actriz.

En una nueva entrevista con el periódico The Guardian, se le preguntó a Powell por qué nadie en Hollywood defendía públicamente a la actriz.

“Creo que la gente hizo comentarios”, argumentó Powell; sin embargo, la entrevistadora Marina Hyde discrepó, diciendo que a Sweeney se le había dejado “a la intemperie”.

“Pero creo que la gente es consciente de que es una estupidez”, respondió Powell.

A la pregunta de si intenta evitar conectarse con la opinión pública porque puede distraerle de su trabajo, Powell respondió: “No puedes dejarte llevar por eso: no tiene nada que ver contigo, sino con las ganancias de la publicidad. Y, ya sabes, no se puede corregir el rumbo. Si algo es falso, e intentas desmentirlo, en realidad no estás aclarando las cosas: solo estás alimentando a la bestia. Por eso no digo nada, dejo que venga y que se vaya. La clave es no alimentar a la bestia y no intentar pelear contra nada. Me he dado cuenta de que la gente inteligente de Hollywood no intenta luchar contra nada que no tenga que ver con ellos”.

A pesar de no estar en línea, Sweeney dijo que era consciente de que las acciones de American Eagle se dispararon a pesar de que las ventas cayeron después de su anuncio.

Cuando se le preguntó si quería responder directamente a por qué el anuncio se consideraba divisivo, Sweeney dijo a GQ: “Creo que cuando tengo un tema del que quiero hablar, la gente me escucha”.

