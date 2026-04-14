La tercera temporada de Euphoria volvió oficialmente a las pantallas tras un paréntesis de casi cuatro años desde su última emisión.

Escrita por Sam Levinson, la serie cuenta con el regreso de Sydney Sweeney, quien interpreta a Cassie. En el primer episodio, ella y Nate (Jacob Elordi) están comprometidos y “viven en una especie de burbuja suburbana de derecha”, según describe el personaje de Zendaya, Rue.

En un intento por ganar dinero, Cassie decide convertirse en creadora de contenido para adultos para “aumentar su cantidad de seguidores”, y el episodio la muestra tomando fotos vestida de perro.

Pero la atención pronto se desvió hacia un fragmento en particular de un avance en el que se ve a Cassie disfrazada de bebé, con las piernas abiertas y un chupete en la boca.

Los espectadores no tardaron en opinar sobre la escena, y uno de ellos la calificó de “repugnante”.

Otro escribió: “¿Quién demonios quiere ver eso? Actuar como un bebé no es atractivo, es simplemente raro”.

Un tercero escribió: “Ese clip de Sydney Sweeney disfrazada de bebé sexualizado en ese programa de televisión podría ser una de las cosas más perturbadoras que vi aquí en mucho tiempo”.

Muchos más incluso comenzaron a cuestionar la autenticidad de la foto, creyendo que debía ser generada por IA.

Alerta de spoiler: no lo era.

Hablando sobre el rodaje de escenas explícitas en una entrevista de 2022 con The Hollywood Reporter, Sweeney dijo: “La gente olvida que estoy interpretando un personaje. Piensan: ‘Oh, se desnuda en pantalla, es un símbolo sexual’ y no puedo superar eso”.

Sweeney dijo entonces que “no tiene ningún problema” con ese tipo de escenas y que “no dejará de hacerlas”. Sin embargo, desearía que “hubiera una forma más fácil de tener una conversación abierta sobre lo que suponemos de los actores en la industria”.

Se solicitaron comentarios por parte del representante de Sydney Sweeney y HBO.

Traducción de Olivia Gorsin