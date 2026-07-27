Perder el sentido del olfato sería tan grave como padecer párkinson o un derrame cerebral, afirma estudio

Un estudio ha revelado que la pérdida del sentido del olfato puede afectar la calidad de vida con la misma gravedad que la diabetes, un derrame cerebral, la enfermedad de Parkinson y la insuficiencia renal.

Las personas con trastornos del olfato o del gusto pierden el simple placer de oler el café de la mañana o de saborear una comida casera.

Si bien esta pérdida del olfato y del gusto puede considerarse simplemente un inconveniente, la vida puede volverse rápidamente sombría, y los pacientes reportan niveles de sufrimiento comparables a los de algunas de las enfermedades crónicas más graves.

Hasta una de cada cinco personas padece un trastorno del olfato o del gusto. La pandemia del covid-19 puso de manifiesto el impacto de la alteración del olfato (anosmia) y la pérdida del gusto (ageusia), un síntoma común que afectó a millones de personas que contrajeron el virus.

Ahora, un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de East Anglia (UEA) acaba de revelar que la pérdida de estos sentidos puede ser debilitante.

Los pacientes con pérdida del gusto y del olfato manifestaron niveles de sufrimiento comparables a los de algunas de las enfermedades crónicas más graves ( Getty/iStock )

El profesor Carl Philpott, investigador principal de la Facultad de Medicina de Norwich de la UEA, declaró: “Descubrimos que los trastornos del olfato y del gusto producen sistemáticamente un sufrimiento emocional, social y psicológico significativo, que a menudo rivaliza con afecciones que habitualmente se consideran que cambian la vida”.

“Los pacientes describieron la pérdida del placer al comer, dificultades para socializar, una mayor ansiedad en torno a su seguridad personal —como la incapacidad de oler el humo o el gas— y una inquietante sensación de insensibilidad emocional”, continuó.

“Quizás lo más alarmante fue que se constató repetidamente que las tasas de depresión y aislamiento social entre las personas con pérdida del olfato y del gusto eran elevadas”, agregó.

Para este estudio, publicado en la revista Clinical Otolaryngology, los investigadores analizaron docenas de estudios que comparaban las puntuaciones de calidad de vida de los trastornos del olfato y del gusto con una amplia gama de enfermedades crónicas, como la diabetes, los accidentes cerebrovasculares, la insuficiencia cardíaca, el asma y las afecciones cardiovasculares y respiratorias.

Los investigadores descubrieron que había 455 pacientes con trastornos del olfato y del gusto, y la mayoría de ellos sufría de depresión. Uno de cada cinco tenía depresión moderada, grave o extrema.

El estudio también reveló que, para muchos de los afectados, comer deja de ser uno de los placeres de la vida y se convierte en un acto puramente funcional.

“El olfato es responsable de la mayor parte de lo que la gente percibe como sabor”, afirmó el profesor Philpott, y siguió: “Por lo tanto, cuando se pierde, las comidas pueden resultar insípidas, metálicas o incluso repulsivas. Algunas personas pierden peso por falta de apetito, mientras que otras lo ganan al buscar sabores más intensos o dulces”.

A pesar de estos profundos efectos, los trastornos del olfato y del gusto han sido históricamente relegados a un segundo plano.

El profesor Philpott añadió: “El problema es que los médicos suelen asegurar a los pacientes que el problema es leve o temporal, incluso cuando los síntomas persisten durante años. Existen pocos servicios especializados y el acceso al tratamiento sigue siendo limitado”.

Traducción de Sara Pignatiello