9 de cada 10 estadounidenses comen ultraprocesados sin darse cuenta

Nueve de cada 10 estadounidenses consumen alimentos ultraprocesados sin darse cuenta, según un nuevo estudio.

El estudio de 2.000 estadounidenses estima que solo el 16 % de su dieta es ultraprocesada, pero los datos del CDC muestran que estos alimentos representan más de la mitad de la dieta del estadounidense promedio (53 %), es decir, que la mayoría subestima su exposición más de tres veces.

Aunque la mayoría los consume al menos una vez por semana, solo el 9 % sabe identificar correctamente cuáles lo son.

Realizado por Talker Research para Amy's Kitchen, el estudio encontró que muchos básicos de la despensa, como el pan de molde, los cereales de desayuno, los embutidos y las galletas saladas, suelen ser ultraprocesados sin que la gente lo sepa.

Opciones consideradas “seguras”, como las leches veganas, las barras de proteína y las barras de granola, también pasan por un procesamiento intenso. Por el contrario, algunos encuestados confundieron alimentos integrales como la leche pasteurizada (50 %) y la avena en hojuelas (40 %) con ultraprocesados.

El 37 % cree que cualquier nivel de procesamiento vuelve “malo” a un alimento, y la mitad no tiene claro cuál es la diferencia entre “procesado” y “ultraprocesado”.

“Los consumidores no deberían tener que ser expertos en procesamiento de alimentos para entender lo que comen o el impacto a largo plazo de sus decisiones”, dijo Paul Schiefer, director ejecutivo de Amy's Kitchen.

La confusión también sale cara. El estadounidense promedio calcula que gasta $52 a la semana en alimentos “reales” y otros $40 en ultraprocesados, un total estimado de $128.149 a lo largo de su vida.

Pero la economista de la salud Lindsay Allen, PhD, calculó que los costos ocultos, como gastos médicos y pérdida de productividad, pueden superar los $350.000 en la vida de una persona, además de lo que se paga por la comida.

Aunque el 71 % piensa en la cantidad de ultraprocesados que consume, el 61 % cree que son tan comunes que no podría evitarlos aunque lo intentara.

Aun así, el 42 % reduciría su compra si supiera que le saldrían más caros a largo plazo, y el 69 % estaría dispuesto a gastar casi $1.200 más al año en alimentos de mejor calidad para reducir sus riesgos de salud.

Los encuestados responsabilizan principalmente a los fabricantes de alimentos (28 %) de prevenir estos costos a largo plazo.