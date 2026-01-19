El tercer lunes de enero se conoce como “Blue Monday” (“lunes triste” o “lunes deprimente” en inglés), un concepto que lo ha etiquetado como el día más deprimente del año.

Esta noción ha ganado tal tracción que este lunes fue tendencia en la red social X, antes Twitter.

Sin embargo, las organizaciones benéficas de salud mental no han dejado de criticar el Blue Monday por considerarlo un mito, y argumentan que trivializa las complejidades de la depresión.

¿Qué es el Blue Monday?

Supuestamente, el Blue Monday es el día “más deprimente” del año debido a los sentimientos de tristeza que se experimentan unas semanas después de Navidad, ya que muchos trabajadores aún tienen que esperar una semana más hasta el día de pago.

Otros factores que supuestamente hacen que el día sea tan miserable son el tiempo frío y gris y la ruptura de los propósitos de Año Nuevo.

Enero es un buen momento para tomar decisiones importantes para el año que comienza Dr. Cliff Arnall, psicólogo y creador del Blue Monday

¿De dónde procede el término?

En palabras de la organización benéfica de salud mental Mind UK, el Blue Monday fue acuñado en 2005 por el doctor Cliff Arnall, psicólogo galés, “para ayudar a una empresa de viajes a vender vacaciones de verano”.

En su artículo para Sky Travel, el psicólogo desarrolló una fórmula que tiene en cuenta varios factores, como las condiciones meteorológicas, el nivel de endeudamiento, el número de días transcurridos desde Navidad y el tiempo transcurrido desde los propósitos de Año Nuevo, para señalar el tercer lunes de enero.

open image in gallery Sonya Trivedy, directora ejecutiva de compromiso externo de la organización benéfica Samaritans, calificó el Blue Monday de “dañino” y afirmó que era “una gran mentira” ( Getty Images/iStockphoto )

Sin embargo, el propio doctor Arnall se ha retractado de estos cálculos y se ha distanciado de sus conclusiones.

En una entrevista con The Independent en 2018, reconoció que el día se había llenado de connotaciones negativas y dijo que esto “nunca [había sido su] intención”.

“Ya sea para emprender una nueva carrera, conocer nuevos amigos, dedicarse a una nueva afición o reservar una nueva aventura, enero es un buen momento para tomar esas grandes decisiones para el año que empieza”, añadió.

¿Por qué ha suscitado críticas el Blue Monday?

Varias organizaciones benéficas han intentado desmentir el mito del Blue Monday y han criticado el término por minimizar las experiencias de las personas que conviven a diario con la depresión y otros problemas de salud mental.

“[El Blue Monday] simplifica en exceso la compleja naturaleza de los problemas de salud mental y corre el riesgo de trivializar emociones y sentimientos reales para impulsar las ventas”, publicó el lunes en X la organización benéfica de salud mental Samaritans.

“La vida ya puede ser bastante dura sin añadir nuevos estereotipos sobre la salud mental como este”, agregaron.

Sonya Trivedy, directora ejecutiva de compromiso externo de Samaritans, calificó el Blue Monday de “dañino” y afirmó que era “una gran mentira”.

Nuestros voluntarios están ocupados las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que la idea de que existe un único “peor” día del año no solo es una gran mentira, sino que es perjudicial, ya que podría disuadir a la gente de buscar ayuda cuando realmente la necesitan Sonya Trivedy, Samaritans

La campaña Brew Monday (”lunes de infusión” en inglés) de la organización benéfica, programada para el mismo día que el Blue Monday para acabar con esta tendencia, anima a la gente a acercarse a amigos, familiares y desconocidos tomando una taza de té.

“Nuestra campaña Brew Monday pretende disipar el mito inútil del 'Blue Monday', porque sabemos que la gente puede sufrir cualquier día del año”, afirmó, y continuó: “Nuestros voluntarios están ocupados las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que la idea de que existe un único 'peor' día del año no solo es una gran mentira, sino que es perjudicial, ya que podría disuadir a la gente de buscar ayuda cuando realmente la necesitan”.

Traducción de Sara Pignatiello