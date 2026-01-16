Feriados en Estados Unidos 2026: lista completa de las fechas federales

Presentada por primera vez por el Congreso en 1885, cuando se decidió que los empleados federales debían tener ciertos días libres del trabajo, la lista de feriados federales de EE. UU. finalmente creció a los 11 días de importancia histórica que los estadounidenses reconocen ahora.

Y para garantizar que los estadounidenses tengan la oportunidad de celebrar las fiestas sin importar el día en que caigan, existen pautas para celebrar.

Los feriados federales que caen en sábado son tomados por los empleados federales el viernes anterior, mientras que los feriados que caen en domingo se toman el lunes siguiente.

En estos días, las oficinas del gobierno federal que no son esenciales están cerradas y los bancos, oficinas de correos y escuelas también pueden estar cerrados.

Para los empleados del sector privado, los feriados federales pueden o no significar un día libre, ya que no se puede exigir legalmente a las empresas que tomen el feriado. Afortunadamente, la mayoría de los empleadores seguirán dando a los empleados el día libre en días festivos como el Día de Acción de Gracias o Navidad, o pagarán más a los empleados que trabajen ese día.

Estas son las fechas de los días festivos de Estados Unidos en 2026 para marcar en tu calendario.

Jueves 1.º de enero: la entrada del año nuevo es un festivo federal.

Lunes 19 de enero: el Día de Martin Luther King Jr. se celebra el tercer lunes de enero, en un día cercano al cumpleaños de Luther King, quien nació el 15 de enero de 1929, en Atlanta, Georgia.

Lunes 16 de febrero: Presidents Day, o Día de los Presidentes, se celebra el tercer lunes de febrero, en conmemoración al natalicio del primer presidente de Estados Unidos, George Washington, el día 22 de febrero de 1732.

Lunes 25 de mayo: Memorial Day, o Día de los Caídos, es el último lunes de mayo y se conmemora a los civiles y soldados que fallecieron al servicio de la nación.

Viernes 19 de junio: Juneteenth celebra la fecha en que los esclavizados en Galveston, Texas, finalmente recibieron la noticia de que eran libres.

Viernes 3 de julio: Día de la Independencia de Estados Unidos.

Lunes 7 de septiembre: Día del trabajo, se celebra el primer lunes de septiembre.

Lunes 12 de octubre: Columbus Day, o Día de la Raza, se celebra el segundo lunes de octubre para conmemorar la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1492.

Miércoles 11 de noviembre: Día de los Veteranos, en que se honra a todos los veteranos que sirvieron en la guerra.

Jueves 26 de noviembre: Thanksgiving, o Día de Acción de Gracias, se celebra el cuarto jueves de noviembre.

Viernes 25 de diciembre: Navidad, que en 2025 caerá en jueves.

Otros días importantes a tener en cuenta:

San Valentín: domingo 15 de febrero

Día de San Patricio: martes 17 de marzo

Día de la Batalla de Puebla: martes 5 de mayo

Día de la Madre: domingo 10 de mayo

Día del Padre: domingo 21 de junio