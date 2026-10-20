Nigeria confirma caso de ébola, de una mujer que llegó de Uganda

Nigeria confirmó el martes el primer caso de ébola en su capital después de que una mujer que llegó desde Uganda dio positivo al virus, informó el Ministerio de Salud.

La mujer comenzó a mostrar síntomas el 7 de octubre y fue ingresada en un hospital privado de Abuya el 11 de octubre, antes de ser diagnosticada con ébola.

El ministro de Salud, Muhammad Pate, señaló que las autoridades ya comenzaron a rastrear a 44 contactos del paciente. “Estamos haciendo todo lo posible para contener este caso rastreando a todos los contactos que el individuo pudo haber tenido”, indicó el ministro.

Uganda había reportado casos de ébola, pero posteriormente fue declarada libre del virus.

Nigeria es el país más reciente en reportar un caso de ébola después de que la vecina Kenia confirmara su primer caso a principios de este mes. Kenia ha registrado ahora nueve casos.

El Centro de Control de Enfermedades de Nigeria apuntó hace dos semanas que estaba intensificando la vigilancia tras la detección de ébola en Kenia y reforzando la preparación del país ante un posible brote.

“Estos esfuerzos se han centrado en la detección temprana, el aislamiento y la derivación, el diagnóstico de laboratorio, la prevención y el control de infecciones, el rastreo de contactos, la comunicación de riesgos y la protección de los trabajadores de la salud”, sostuvo la agencia.

La propagación del ébola afuera del Congo ha intensificado temores entre las autoridades sanitarias sobre la rápida transmisión del raro virus Bundibugyo, que ha infectado a más de 9.000 personas y ha matado a más de 4.300 personas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.