Advierten que los fármacos como Ozempic podrían interferir en el estado de ánimo y la anticoncepción

El auge de los fármacos GLP-1, como Ozempic y Mounjaro, ha sido meteórico. Desarrollados originalmente para tratar la diabetes, estos fármacos se utilizan ahora ampliamente para perder peso y se han convertido en marcas muy conocidas.

Pero junto a los titulares de transformaciones dramáticas hay informes sobre un mayor riesgo de pensamientos suicidas y embarazos no deseados tras el fracaso de la anticoncepción.

Entonces, ¿cuáles son los riesgos? ¿Y qué debes hacer si estás tomando estos medicamentos?

¿Cómo actúan estos medicamentos?

Los péptidos similares al glucagón-1 (GLP-1) son medicamentos utilizados para tratar la diabetes de tipo 2 y la obesidad. Actúan reduciendo los niveles de azúcar en sangre y el apetito.

Cinco medicamentos de esta categoría están autorizados en Australia:

Mounjaro (tirzepatida)

Ozempic (semaglutida)

Wegovy (semaglutida)

Saxenda (liraglutida)

Trulicity (dulaglutida).

Estas drogas existen desde hace una década, pero su popularidad ha aumentado en los últimos años con la ayuda de las celebridades de Hollywood.

Los efectos secundarios más frecuentes de los medicamentos GLP-1 están relacionados con la digestión: náuseas, vómitos, diarrea, indigestión, dolor de estómago y estreñimiento. Suelen ser leves y desaparecen con el tiempo o se hacen más tolerables.

Pero los efectos secundarios más preocupantes han llevado a la TGA (Administración de Productos Terapéuticos de Australia) a emitir esta semana nuevas advertencias sobre los pensamientos suicidas y la menor eficacia de los anticonceptivos orales.

Riesgo de pensamientos y comportamientos suicidas

En los 12 meses transcurridos hasta noviembre de 2025, se notificaron 20 casos de pensamientos suicidas en la Base de Datos Australiana de Notificaciones de Efectos Adversos, que coincidieron con el uso de un medicamento GLP-1.

Esto concuerda con los datos científicos publicados. Un estudio de 2024 halló una relación entre los medicamentos GLP-1 y un aumento del 106 % del riesgo de comportamiento suicida.

Un análisis de los datos de la Organización Mundial de la Salud también halló una relación entre el uso de semaglutida y los pensamientos suicidas.

Pero no todas las pruebas apoyan una relación entre los fármacos GLP-1 y los pensamientos suicidas.

En otro estudio de 2024, se analizaron los datos de más de 1,8 millones de pacientes que tomaban los medicamentos para perder peso o para la diabetes. Se observó un riesgo menor, y no mayor, de pensamientos suicidas nuevos o recurrentes en comparación con los pacientes que no tomaban un medicamento GLP-1.

¿Cómo pueden afectar estos fármacos a la anticoncepción?

Los anticonceptivos orales actúan utilizando hormonas para impedir la liberación de óvulos de los ovarios y espesar el moco cervical. Este último efecto dificulta que los espermatozoides lleguen al óvulo y lo fecunden.

Estos efectos solo se desencadenan cuando las hormonas relacionadas con el embarazo alcanzan un nivel suficientemente alto. Si los medicamentos GLP-1 afectan al modo en que el organismo absorbe las hormonas de los anticonceptivos orales, es posible que los niveles hormonales no alcancen concentraciones lo suficientemente altas como para evitar el embarazo.

Los investigadores plantearon por primera vez en 2003 la posibilidad de que los medicamentos con GLP-1 interfirieran con los anticonceptivos orales.

La capacidad de los medicamentos GLP-1 para afectar a los anticonceptivos orales puede variar de un fármaco a otro. Una revisión que examinó la relación entre la tirzepatida y la anticoncepción oral descubrió que este fármaco específico tenía un mayor impacto en la absorción hormonal en comparación con otros fármacos GLP-1.

Por otro lado, un estudio sobre la semaglutida publicado en 2015 descubrió que el fármaco no afectaba a la cantidad de hormona que absorbía el organismo cuando las pacientes recibían las píldoras anticonceptivas orales de uso común etinilestradiol o levonorgestrel.

Pero un estudio más reciente, realizado en 2025, concluyó que tanto la tirzepatida como la semaglutida oral eran capaces de afectar a los niveles hormonales de los anticonceptivos orales.

Los fármacos GLP-1 no deberían afectar a la eficacia de los DIU u otros anticonceptivos de acción prolongada (implantados), ya que estos no dependen de la absorción de hormonas por el estómago.

Estoy tomando uno de estos medicamentos, ¿qué debo hacer?

La TGA recomienda que, si estás tomando medicamentos con GLP-1, informes a tu médico si experimentas una depresión nueva o que empeora, pensamientos suicidas o cualquier cambio inusual en el estado de ánimo o el comportamiento.

En el caso de las mujeres que toman tirzepatida y anticonceptivos orales, la TGA aconseja cambiar a un anticonceptivo no oral (como un implante) o añadir un método anticonceptivo de barrera durante las cuatro semanas siguientes a la primera toma del medicamento GLP-1, o cada vez que se aumente la dosis de tirzepatida.

Los fármacos GLP-1 no deben utilizarse durante el embarazo, ya que pueden afectar al crecimiento del feto. La base de datos de acontecimientos adversos también ha notificado casos de abortos espontáneos en mujeres que en ese momento tomaban semaglutida o tirzepatida.

