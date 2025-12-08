Melissa McCarthy provocó reacciones de asombro ante su aparente pérdida de peso mientras presentaba Saturday Night Live (SNL) este fin de semana, por sexta vez en su carrera.

La dos veces nominada al Oscar abrió el programa de sketches de la cadena estadounidense NBC luciendo un ceñido mono de terciopelo negro con hombros enjoyados antes de ser derribada por una enorme tormenta de nieve falsa.

En X, los espectadores alabaron el nuevo look de la estrella de Damas en guerra.

“¡Melissa McCarthy! ¡Oh, Dios mío! Siempre he estado enamorado de ella”, escribió una persona, y agregó: “No tenía ni idea de que hubiera perdido tanto peso. ¡Me sigue gustando!”.

“Me alegro mucho de ver a Melissa McCarthy de vuelta en el escenario de SNL, y se ve fabulosa”, comentó otro usuario.

open image in gallery Melissa McCarthy presentó 'SNL' por sexta vez este fin de semana ( NBC )

open image in gallery McCarthy se ha mostrado abierta sobre su actitud ante la pérdida de peso en el pasado ( Getty )

“Melissa McCarthy está arrebatadora en este monólogo”, escribió un tercero.

“¡Melissa McCarthy se ve increíble! Ese monólogo fue muy divertido”, añadió un cuarto.

En su monólogo, McCarthy pidió al equipo escénico del programa “un poco de magia navideña”.

“¿Qué tal si agregamos un poco de nieve para entrar en ambiente navideño?”, dijo, y añadió: “¡Esto es SNL, no sean tacaños con la nieve!”.

Sin embargo, rápidamente pasó de una ráfaga a una avalancha cuando una ola de nieve falsa cayó encima de ella. “¡Eso fue demasiado!”, exclamó antes de continuar con el monólogo.

A principios de este año, la cantante y actriz Barbra Streisand provocó reacciones negativas tras comentar una foto de McCarthy en Instagram para preguntarle si estaba tomando el medicamento para adelgazar Ozempic.

McCarthy acabó acudiendo de nuevo a Instagram para abordar el comentario en el que defendía a la ganadora del EGOT (reconocimiento otorgado a quienes han ganado los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony).

“Me quedo con que Barbra Streisand sabe que existo. Me contactó. Y le pareció que me veía bien. Es una victoria para mí”, escribió.

Streisand también hizo una aclaración en Instagram, afirmando que solo quería hacer un cumplido a la estrella de La Sirenita : “¡Estaba fantástica! Solo quería hacerle un cumplido. Olvidé que el mundo está leyendo”, expresó.

McCarthy, quien también es conocida por su papel en Las chicas Gilmore, ya ha hablado abiertamente de su actitud ante la pérdida de peso en el pasado.

En 2015, dijo al programa CBS Mornings : “Por fin me dije [a mí misma]: 'Oh, por el amor de Dios, deja de preocuparte por eso', y puede que sea lo mejor que haya hecho nunca”.

Continuó: “Realmente dejé de preocuparme [por mi peso]. Dejé de sobreanalizar, de sobrepensar, de excederme con cualquier cosa. Simplemente dejé de preocuparme constantemente por eso, y creo que aflojar un poco y no estar tan nerviosa y rígida al respecto, extrañamente, ha funcionado”.

Quedan dos episodios de SNL en 2025. La estrella de Puñales por la espalda: De entre los muertos, Josh O'Connor, debutará como presentador del programa el 13 de diciembre, acompañado por la invitada musical Lily Allen. Ariana Grande cerrará el año el 20 de diciembre, y Cher tendrá su primera aparición en SNL desde 1987 como invitada musical.

La temporada 51 ya ha emitido seis episodios, con Bad Bunny, Amy Poehler, Sabrina Carpenter, Miles Teller, Nikki Glaser y Glen Powell como presentadores.

Traducción de Sara Pignatiello