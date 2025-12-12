Lo que sabemos sobre la variante de la gripe H3N2: la cepa detrás del 90 % de los casos

Cada invierno, los virus respiratorios, especialmente la influenza, el SARS-CoV-2 y el RSV, ejercen una enorme presión sobre los sistemas sanitarios de toda Europa. En una temporada típica, la gripe causa hasta 50 millones de casos sintomáticos y entre 15.000 y 70.000 muertes al año en el continente.

Afecta a todos los grupos de edad, aunque los niños presentan las tasas de infección más elevadas y suelen ser los primeros en contraer la enfermedad y propagarla en sus hogares. Se calcula que hasta un 20 % de la población contrae la gripe cada año.

Los virus de la gripe que normalmente infectan a los humanos pertenecen principalmente a dos tipos: el de la gripe A (el más variable, responsable de la mayoría de las epidemias estacionales y de todas las pandemias de gripe conocidas) y el de la gripe B (que circula casi exclusivamente en humanos).

Existen muchos subtipos diferentes de influenza A, en función de cómo se combinan sus proteínas hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N). Los subtipos que circulan actualmente en humanos son el H1N1 (incluida la variante pandémica de 2009, que ahora es estacional) y el H3N2. Estos subtipos pueden variar cada temporada debido a pequeñas mutaciones o a la deriva antigénica.

La gripe B tiene dos linajes: B/Victoria y B/Yamagata. B/Yamagata apenas se detectó desde 2020.

La variabilidad del virus de la gripe es la razón por la que cada año se preparan vacunas con una mezcla de tres (o cuatro) de los virus que circularon el año anterior.

¿Qué pasará este otoño?

La temporada de gripe empezó unas semanas antes que en años anteriores. Japón, por ejemplo, lleva registrando un número inusualmente alto de casos desde octubre.

En la Unión Europea, la gripe está apareciendo inusualmente pronto. En España, por ejemplo, ya se superó el umbral epidémico unas semanas antes de lo previsto.

open image in gallery El subclado K de H3N2 (antes conocido como J.2.4.1) ya se detectó en todos los continentes ( Getty )

Otra novedad es el claro predominio del virus H3N2, concretamente del subclado K. Aunque el virus A/H1N1 predominó este año en el hemisferio sur y el subclado K de H3N2 no despegó hasta el final, acabó predominando en el Reino Unido y Japón: casi el 90 % de las muestras de gripe en estos países son ahora de H3N2 K. Estados Unidos y Canadá parecen seguir una tendencia similar.

El subclado K de A/H3N2 (antes conocido como J.2.4.1) ya se detectó en todos los continentes. Representó un tercio de todos los virus H3N2 analizados entre mayo y noviembre de 2025 en todo el mundo y casi la mitad en la UE.

Subclado K: diferente, pero no necesariamente más dañino

Los cambios genéticos en el subclado K del virus H3N2 no proceden de la recombinación ni de la mezcla de virus y no representan un cambio importante. En realidad, se trata del mismo virus H3N2 que circula entre los humanos desde 1968, pero con algunas mutaciones en sus genes.

Esto es de esperar, ya que cada temporada el virus de la gripe evoluciona (mediante mutaciones) para escapar a nuestros sistemas inmunitarios. Algunos años tiene más éxito que otros.

Acerca del autor Ignacio López-Goñi, Catedrático de Microbiología. Miembro de la Sociedad Española de Microbiología (SEM), Universidad de Navarra. Este artículo se republica de The Conversation bajo una licencia Creative Commons. Puedes leer el artículo original aquí.

Las mutaciones de este nuevo subclado no parecen afectar a la eficacia de los fármacos antivirales ni están asociadas a una mayor virulencia o gravedad de la enfermedad.

De hecho, los países del este asiático que ahora informan de un descenso en los casos del subclado K no experimentaron una gravedad inusualmente alta de la enfermedad. Además, los análisis sugieren que las cepas del subclado K que circulan en estos países no difieren de las actualmente presentes en la UE. La buena noticia, por tanto, es que el subclado K no parece ser más virulento ni causar una enfermedad más grave.

¿Esto significa que habrá más casos?

El H3N2 no fue el virus de la gripe dominante en las últimas temporadas; normalmente fue el A/H1N1. Esto podría dar lugar a una menor inmunidad en la población debido a la falta de exposición reciente a H3N2.

Síntomas de la gripe NHS Los síntomas de la gripe aparecen muy rápidamente y pueden incluir: temperatura corporal elevada y repentina

dolor de cuerpo

sensación de cansancio o agotamiento

tos seca

dolor de garganta

dolor de cabeza

dificultad para dormir

pérdida de apetito

diarrea o estreñimiento, y

sensación de estar enfermo.

Además, las temporadas dominadas por este patógeno tienden a ser más graves, con menor eficacia de la vacuna y más casos graves en adultos mayores que en las temporadas dominadas por A/H1N1.

La protección de la vacuna

Para crear vacunas antigripales, los científicos utilizan datos del año anterior para predecir qué cepas del virus es probable que sean las más prevalentes durante el año siguiente. La vacuna de esta temporada se diseñó para proteger contra dos subtipos de A/H1N1, la gripe B y un tipo de H3N2 anterior al nuevo subclado K.

Algunos análisis muestran una divergencia del subclado K respecto a la cepa vacunal de H3N2, aunque los datos sobre la eficacia de la vacuna en el mundo real son actualmente limitados. Si se reduce la eficacia de la vacuna, podemos esperar más casos de gripe. El seguimiento de esta temporada es crucial para determinar cuánto protegen las vacunas.

open image in gallery La vacuna de esta temporada se diseñó para proteger contra dos subtipos de A/H1N1, la influenza B y un tipo de H3N2 ( Getty )

Sin embargo, aunque este invierno predomine un virus H3N2 menos compatible con la vacuna, se espera que la inmunización siga brindando protección contra la enfermedad grave, por lo que sigue siendo una herramienta esencial de salud pública.

En la actualidad, el riesgo para la población general parece ser moderado, pero mayor para las personas que tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave (principalmente mayores de 65 años, con otras enfermedades, embarazadas o inmunodeprimidas).

Por lo tanto, aunque el subclado K del virus H3N2 no parece ser más virulento, el hecho de que la temporada de gripe haya llegado unas semanas antes y que la cepa más prevalente sea la H3N2 sugiere que esta será una temporada más difícil, con un mayor número de hospitalizaciones y una mayor presión sobre los servicios sanitarios.

Mi recomendación: vacunarse cuanto antes

Incluso en temporadas en las que la vacuna es menos eficaz, sigue ofreciendo cierta protección, y es el arma más eficaz que tenemos para reducir el riesgo de enfermedades graves.

Por todas estas razones, se recomienda la vacuna a todas las personas que cumplan los requisitos. Además, la epidemia de gripe de este año llegó pronto, y las defensas contra el virus tardan unas semanas en activarse por completo después de recibir la inmunización. Esto significa que debe vacunarse cuanto antes.

Por último, es importante insistir en la importancia de lavarse las manos y llevar mascarilla si se sospecha estar infectado. Así se evitará la propagación de la infección a las personas más vulnerables.

Traducción de Olivia Gorsin