La mayoría de los trabajadores de oficina tienen un plan B profesional

El 48 % de los estadounidenses están explorando opciones de respaldo por si su empleo actual no cumple sus expectativas, según un nuevo estudio.

El estudio de 2.000 trabajadores de oficina en Estados Unidos encontró que el 77 % de ellos ya empezó a prepararse para una carrera alternativa, por si algo ocurre en su trabajo actual.

Los motivaría a dar el paso para hacer algo que realmente disfruten (29 %), tener un mejor estilo de vida o menos estrés, incluso con el mismo salario (29 %), o perder su empleo actual (29 %).

Por otro lado, el 52 % no ha considerado un plan B, y muchos dicen que los frena la falta de tiempo (27 %), el temor a ser demasiado mayores para empezar de nuevo (26 %) y el miedo a volver a un puesto de nivel inicial (20 %).

Aunque creen en prepararse para una segunda carrera, el estudio, encargado porTripleTen y realizado por Talker Research, reveló que el 91 % ha permanecido en su empleo actual durante los últimos dos años.

El 54 % cree que el riesgo de perder su trabajo en los próximos dos años es bajo o nulo. Aun así, el 46 % de quienes se quedaron dice que sus responsabilidades cambiaron de manera significativa, ya sea por aprender nuevas tecnologías (36 %), cambios económicos (24 %), asumir trabajo extra de compañeros (20 %) o despidos (18 %).

El 79 % ha aprendido nuevas habilidades para su trabajo actual, desde usar chatbots de IA en tareas cotidianas (34 %) hasta aprovechar las funciones de IA de su software laboral (33 %).

Como resultado, el 44 % se siente más seguro y el 36 % percibe mayor estabilidad laboral. Además, el 87 % cree que esas habilidades seguirán siendo relevantes dentro de dos años.

Entre los gerentes encuestados (48 %), el 82 % prefiere capacitar a sus empleados actuales antes que contratar a alguien nuevo, y el 87 % cree que su organización participaría en el costo de reentrenar a un empleado para un nuevo puesto, con un 52 % dispuesto a financiarlo por completo.

“La fuerza laboral de hoy cambia rápidamente, y la capacidad de adaptarse se ha vuelto un activo profesional cada vez más valioso”, explicó Victor Menin, Ed.D., vicepresidente de admisiones de TripleTen. “No tienes que estar planeando un cambio de carrera hoy para beneficiarte de tener habilidades que puedan abrirte puertas mañana”.