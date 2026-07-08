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¿Planeando un viaje? Las mujeres aseguran que se encargan de planear todo

Organizar un viaje en grupo puede convertirse en un trabajo de tiempo completo, y la mayoría de los planes ni siquiera llega a concretarse

Talker
Muchas mujeres asumen la organización del destino, el alojamiento y los vuelos
Muchas mujeres asumen la organización del destino, el alojamiento y los vuelos (Alamy/PA)

Planificar unas vacaciones en grupo no es una tarea sencilla para las mujeres y, de hecho, la gran mayoría de estos planes nunca llegan a concretarse.

Según una encuesta realizada por Discover Puerto Rico y Talker Research de 2,000 mujeres, el 76 % de los viajes grupales nunca salen del chat de grupo, lo que significa que solo el 24 % se hace realidad.

Lograr que un viaje se concrete requiere un promedio de 83 mensajes y casi 19 horas de investigación distribuidas a lo largo de 11 días.

El tiempo que las mujeres dedican se divide principalmente en definir el destino (2.5 horas) e investigar actividades para hacer (2.6 horas).

Cuando se trata de la dinámica en parejas heterosexuales, las mujeres se llevan la peor parte de la logística.

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El 80 % de las mujeres creen que son ellas quienes pasan más tiempo planificando los viajes, en comparación con apenas un 4 % de los hombres.

Además, el 62 % de las mujeres afirman que toman la mayoría de las decisiones del viaje. Esta responsabilidad recae con mayor fuerza en las mujeres millennials (70 %) y en las mujeres de la generación X (69 %).

Entre las tareas principales que suelen asumir, se destacan elegir el destino (53 %), buscar el alojamiento (51 %) y reservar los vuelos (41 %), e incluso algunas aseguran que se encargan de "absolutamente todo".

Por otro lado, la seguridad es una prioridad no negociable para el 89 % de las mujeres. Para garantizar su tranquilidad, analizan que el hospedaje sea seguro (42 %), que haya buena señal de celular (37 %) y la reputación del destino (36 %).

De hecho, la seguridad (31 %) empata en el primer puesto de las prioridades absolutas junto con la buena comida y los sitios turísticos. Para maximizar la confianza y el confort, el 47 % de las mujeres prefieren destinos a los que sea fácil llegar, y el 74 % opta por viajar a lugares que no requieran pasaporte.

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