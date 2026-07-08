¿Planeando un viaje? Las mujeres aseguran que se encargan de planear todo

Planificar unas vacaciones en grupo no es una tarea sencilla para las mujeres y, de hecho, la gran mayoría de estos planes nunca llegan a concretarse.

Según una encuesta realizada por Discover Puerto Rico y Talker Research de 2,000 mujeres, el 76 % de los viajes grupales nunca salen del chat de grupo, lo que significa que solo el 24 % se hace realidad.

Lograr que un viaje se concrete requiere un promedio de 83 mensajes y casi 19 horas de investigación distribuidas a lo largo de 11 días.

El tiempo que las mujeres dedican se divide principalmente en definir el destino (2.5 horas) e investigar actividades para hacer (2.6 horas).

Cuando se trata de la dinámica en parejas heterosexuales, las mujeres se llevan la peor parte de la logística.

El 80 % de las mujeres creen que son ellas quienes pasan más tiempo planificando los viajes, en comparación con apenas un 4 % de los hombres.

Además, el 62 % de las mujeres afirman que toman la mayoría de las decisiones del viaje. Esta responsabilidad recae con mayor fuerza en las mujeres millennials (70 %) y en las mujeres de la generación X (69 %).

Entre las tareas principales que suelen asumir, se destacan elegir el destino (53 %), buscar el alojamiento (51 %) y reservar los vuelos (41 %), e incluso algunas aseguran que se encargan de "absolutamente todo".

Por otro lado, la seguridad es una prioridad no negociable para el 89 % de las mujeres. Para garantizar su tranquilidad, analizan que el hospedaje sea seguro (42 %), que haya buena señal de celular (37 %) y la reputación del destino (36 %).

De hecho, la seguridad (31 %) empata en el primer puesto de las prioridades absolutas junto con la buena comida y los sitios turísticos. Para maximizar la confianza y el confort, el 47 % de las mujeres prefieren destinos a los que sea fácil llegar, y el 74 % opta por viajar a lugares que no requieran pasaporte.