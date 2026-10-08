Las verduras ahora son la mitad de nutritivas que hace 60 años, y los expertos descubrieron por qué

Un nuevo estudio sugiere que el trigo, las manzanas y las zanahorias son la mitad de nutritivos que en la década de 1960.

Debido al deterioro de la calidad del suelo, los nutrientes en las frutas y verduras también disminuyeron drásticamente.

El estudio, realizado por investigadores de Deep Science Ventures (DSV), reveló que hoy en día es necesario consumir el doble de frutas y verduras para obtener el mismo nivel de minerales como el potasio, el magnesio o el cobre que hace 60 años.

Los investigadores descubrieron que alimentos como los cereales y el pan, así como las zanahorias, las manzanas y los guisantes, habían perdido entre un 20 y un 50 por ciento de varios nutrientes clave.

Sin embargo, los expertos advierten que la disminución de nutrientes en los cultivos, en combinación con el auge de los fármacos para bajar de peso basados en GLP-1, como Ozempic y Mounjaro, podría provocar que alrededor de 5 millones de adultos británicos en edad laboral presenten niveles de vitaminas y minerales esenciales inferiores a los seguros.

Los investigadores advierten que, debido al deterioro de la calidad del suelo, los nutrientes presentes en las frutas y verduras también disminuyeron drásticamente ( Getty )

“Durante sesenta años medimos la seguridad alimentaria en calorías y toneladas por hectárea, y en esos indicadores obtuvimos resultados notablemente buenos. Pero, silenciosamente, estuvimos vaciando el contenido de nuestros alimentos”, afirmó Will Summers, asociado sénior de clima en DSV.

“Dado que los fármacos para adelgazar hacen que la gente coma menos, la calidad nutricional de cada bocado cobra mucha más importancia. La buena noticia es que ya contamos con las herramientas para solucionar esto en materia de cría de animales, salud del suelo, mercados y políticas. Lo que faltó fue reconocer que vale la pena medir y resolver este problema de raíz”.

El estudio argumenta que décadas de selección genética y prácticas agrícolas para aumentar el rendimiento redujeron muchos nutrientes en los cultivos.

El rendimiento de los cereales por hectárea aumentó un 215 % desde la década de 1960, y la desnutrición en el mundo en desarrollo disminuyó del 35 % al 12 %.

Sin embargo, los autores del estudio advierten que más de 2 mil millones de personas aún presentan al menos una deficiencia clínica de micronutrientes. Esto está bien documentado en países como el Reino Unido y Estados Unidos, donde las dietas pueden ser altas en calorías pero bajas en nutrientes como el selenio y el ácido fólico.

Entre las buenas fuentes de selenio se incluyen los cereales integrales y las nueces de Brasil, pero dado que la densidad nutricional del trigo está disminuyendo, las mujeres ahora tendrían que comer cuatro rebanadas de pan integral para obtener solo un tercio de su ingesta diaria recomendada de selenio, según sugiere el informe.

Por ejemplo, los investigadores descubrieron que menos de un tercio de las variedades de trigo panificable lanzadas desde la década de 1960 cumplen con el objetivo de zinc recomendado.

Pero las consecuencias para la salud son graves. La deficiencia de selenio debilita el sistema inmunitario y aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. La deficiencia de zinc puede afectar la piel, el cabello y el sistema inmunitario.

La deficiencia de hierro provoca fatiga y dificultad para concentrarse. Una ingesta baja de potasio puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular hasta en un 21 %.

Sian Ferguson, directora ejecutiva de The Mark Leonard Trust, declaró: “Un suelo sano es la base de una alimentación sana. Este informe demuestra que recuperar la salud del suelo es una de las pocas medidas que pueden mejorar simultáneamente la densidad de nutrientes, los rendimientos y la resiliencia climática, y los agricultores pueden hacerlo de forma rentable hoy mismo”.

Traducción de Olivia Gorsin